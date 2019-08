Taylor Mega ed Erica Piamonte si lasciano andare a un video ‘hot’: l’ex gieffina toglie l’asciugamano, il siparietto su Instagram diventa ‘bollente’.

Taylor Mega ed Erica Piamonte continuano a far parlare si sé. Le due ragazze, che si sono conosciute al Grande Fratello, hanno un rapporto ‘sospetto’. Un’amicizia particolare, che per alcuni nasconde qualcosa di più, visto che in passato Taylor Mega ha chiarito di avere gusti sessuali aperti anche alle donne, e lo stesso ha sempe dichiarato Erica, fin dalle prime puntate del GF. Non mancano foto e video delle due, che si scambiano dolci parole su Instagram, giocando sugli equivoci e mandando in confusione i propri fan. L’ultimo video pubblicato nelle stories dell’influencer, è un siparietto davvero ‘hot’ con l’amica.

Taylor Mega ed Erica Piamonte, siparietto ‘hot’ su Instagram: l’asciugamano cade giù, fan a bocca aperta

Taylor Mega ed Erica Piamonte fanno sognare i fan. Le due ragazze trascorrono molto tempo insieme, e spesso condividono sui social le loro foto, in versioni particolarmente ‘hot’. Immagini che lasciano senza parole e fanno credere che tra loro ci sia qualcosa che va oltre l’amicizia. Del resto, entrambe si sono dichiarate bisessuali, per cui la cosa non sarebbe così impossibile. Loro, per ora, non fanno capire nulla, ma ‘provocano’ i fan mandandoli in confusione. Un esempio di questo atteggiamento ‘ambiguo’ sono le ultime storie Instagram pubblicate da Taylor, in compagnia dell’ex gieffina.

Le due ragazze stanno trascorrendo dei giorni insieme, tra mare, barca e passeggiate di ‘coppia’. Nel video postato da Taylor, della quale si vedono solo le gambe stese a letto, Erica cammina davanti a lei di spalle con un asciugamano intorno al corpo. Dopo pochi passi, però, la bella fiorentina toglie il telo e rimane completamente nuda, mentre continua a camminare. L’immagine è davvero ‘hot’ e non diventa da censura solo perché le gambe di Taylor, che si trovano in primo piano, coprono il corpo nudo di Erica. Largo dunque all’immaginazione di chi guarda, perchè il video, alla fine, non mostra nulla. ‘Lucky me…’, scrive Taylor come didascalia al video. Fortunata, sì, perché l’unica a godere dello ‘spettacolo’ è proprio lei.

