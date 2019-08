Wanda Nara, foto esplosiva su Instagram: l’agente indossa un costume bianco che lascia davvero poco spazio all’immaginazione, fan in delirio.

Wanda Nara è super seguita e apprezzata sui social. Le sue foto hot infiammano Instagram, per non parlare degli scatti insieme al marito Mauro icardi, sempre carichi di grande sensualità e da cui traspare la grande passione e complicità tra i due. Non mancano spesso e volentieri anche pesanti critiche alla bella argentina, soprattutto per il suo lavoro di agente del marito, che lei però continua a svolgere con dedizione. L’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram è davvero esplosiva e lascia poco spazio all’immaginazione: vediamo perché.

Potrebbe interessarti anche:

Wanda Nara, foto esplosiva su Instagram: il costume bianco è super ‘hot’

Wanda Nara ama provocare e mostrarsi sui social in tutta la sua bellezza e sensualità. E parliamo di una bellezza non da poco! L’agente, infatti, nonostante le 5 gravidanze, è una vera e propria bomba sexy e non fa nulla per nasconderlo. Le sue foto infiammano i followers, che si scatenano con commenti di adorazione per lei, a meno che l’agente non decida di vietare tutti i commenti, cosa che ultimamente sta facendo spesso per le sue foto sul web. Anche il suo ultimo scatto è privo di commenti, ma possiamo immaginare cosa avrebbero voluto scriverle i suoi fan.

Bellissima e sensuale come sempre, Wanda è in primo piano e si tira su i capelli. L’espressione e lo sguardo dell’agente sono sexy, ma la cosa che più stuzzica la fantasia degli spettatori è il suo top bianco, che probabilmente è un costume, e che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. La scollatura profonda e larga mette in primo piano il seno esplosivo della bella argentina, e le trasparenze dovute al colore bianco lasciano immaginare anche qualcosa in più. Una foto davvero ‘hot’, che ha ottenuto migliaia di like, compreso quello di Mauro Icardi, orgoglioso evidentemente della bellezza di sua moglie.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI