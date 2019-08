Belen Rodriguez e l’inquadratura dal basso nel video postato su Facebook: il costume minuscolo non copre tutto

Belen Rodriguez riesce sempre a catturare l’attenzione dei suoi follower: sia di Instagram, che di Facebook. Basta una storia o un semplice post per far innamorare tutti. Ultimamente ha postato un video in cui indossa un costume davvero striminzito, che non riesce a coprire il famoso tatuaggio della farfallina che ha nell’inguine. Poi, la telecamera dello smartphone si alza e inquadra il volto. Dopo pochi secondi, ecco spuntare Stefano De Martino che le da un bacetto tenero. Insomma, come sempre, sono molto innamorati ed affettuosi tra loro.

Belen Rodriguez esagerata: il costume striminzito, Facebook ai suoi piedi

Belen Rodriguez sta trascorrendo uno splendido periodo di vacanza con Santiago e suo marito, Stefano De Martino. La coppia si è ritrovata, sono tornati insieme e adesso sono più innamorati che mai. Belen è sempre molto provocante nei video che posta sui social. E’ difficile non restare incantati dai suoi costumi molto piccoli e tutto ciò che mette in mostra.

Quel tatuaggio proprio lì, nell’inguine, neanche quello è riuscito a coprire il costume che indossa. Un costume molto piccolo, striminzito, anzi. Riesce a riprendersi per qualche secondo in questo video selfie, ma poi ecco che arriva Stefano per un bacetto al volo.

La coppia più bella della tv?

Se parliamo di loro singolarmente, allora possiamo dire di sicuro che sono due sex symbol. Belen Rodriguez un sogno per gli uomini, Stefano De Martino per le donne. Si può dire che incarnino perfettamente l’oggetto di desiderio per eccellenza dell’uno e dell’altro sesso. Sì, perché così come Belen è molto amata e seguita dal pubblico maschile, così anche Stefano ha diverse fan al seguito. Presto torneranno in televisione. E, beh, possiamo dire siano la coppia più bella della tv? Insieme sono fantastici. Così belli, così innamorati, così teneri.

