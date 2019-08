Costantino Vitagliano pronto a tornare in tv? Ecco di quale programma gli piacerebbe fare parte: la rivelazione alla rivista DiPiù.

Costantino Vitagliano ritorna a far parlare di sé. Primo tronista storico di Uomini e Donne, uscì dal programma con la corteggiatrice Alessandra Pierelli, con cui però la storia finì quasi subito. Oggi, a distanza di tanti anni dal suo successo televisivo, Vitagliano ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più, raccontandosi e facendo una particolare rivelazione: a quanto pare sarebbe pronto a tornare in tv. In quale programma? Beh, provate a indovinare!

Costantino Vitagliano pronto a tornare in tv: ecco dove vorrebbe approdare

Costantino Vitagliano, che oggi è padre della piccola Ayla, avuta dalla relazione con Elisa Mariani, è pronto a tornare a Uomini e Donne. In un’intervista rilasciata alla rivista Di Più, Costantino ha detto che gli piacerebbe rivivere l’esperienza del dating show, anche perché questa volta la affronterebbe in modo molto diverso. Ovviamente, come lui stesso ha specificato, dovrebbe far parte del trono Over, perché non è più un ragazzino, ma si dice convinto che per lui arriverebbero donne più giovani, perché il fisico e la spregiudicatezza, a suo dire, non gli mancano. Unica differenza col passato? ‘Stavolta penserei solo a trovare l’anima gemella, mentre allora pensavo di più al successo’, queste le sue parole.

