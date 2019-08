Elena Santarelli compie 38 anni: su Instagram gli auguri speciali di Melissa Satta, che pubblica una foto di loro due risalente a 14 anni fa, cambiamento impressionante.

ELena Santarelli compie oggi 38 anni. Un giorno davvero speciale, che la showgirl sta vivendo in totale relax, insieme al marito Bernardo Corradi e ai figli Giacomo e Greta. La Santarelli infatti sta pian piano rinascendo dopo la malattia del figlio e può finalmente godersi la serenità che aspettava, anche se a volte è costretta ancora a rispondere a terribili commenti degli haters, che non hanno rispetto nemmeno per la delicatissima vicenda che l’ha colpita. Coraggiosa e forte, Elena va per la sua strada e festeggia il compleanno in famiglia. Tra gli auguri social giunti da amiche e colleghe, non mancano quelli di Melissa Satta, accompagnati da una vecchia foto di loro due: guardate che cambiamento!

Potrebbe interessarti anche:

Elena Santarelli e Melissa Satta, foto di 14 anni fa, il cambiamento è innegabile

Nel giorno del suo trentottesimo compleanno, Elena Santarelli sta ricevendo centinaia, forse migliaia, di messaggi di auguri. Tanti sono gli amici e i colleghi che le stanno facendo arrivare il loro affetto in questo giorno speciale, così come i fan, che hanno potuto apprezzarla particolarmente nelle vesti di ‘mamma coraggio’ per tutta la durata della malattia di suo figlio, ora finalmente sconfitta. La Santarelli ha ricevuto anche il messaggio di una collega e amica speciale, Melissa Satta, che ha accompagnato i suoi auguri con due scatti di qualche anno fa, che ritraggono le due insieme. Incredibile il cambiamento con il passare del tempo, giudicate voi stessi!

‘Eravamo più giovani qui’, scrive la Satta per prendere in giro Elena, ed effettivamente la foto è di qualche tempo fa. Ma non è l’unica. Melissa ha infatti pubblicato un altro scatto, risalente addirittura a 14 anni fa, in cui le due showgirl sono davvero due ragazzine, e hanno un viso completamente diverso rispetto a quello di oggi. Un’espressione più ingenua e ‘giovane’, anche se va detto che entrambe sono ancora oggi bellissime e mozzafiato.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI