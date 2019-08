Emma Marrone distesa al sole: gambe in bella vista, Instagram in delirio. Lo scatto fa il giro del web in pochi minuti, si alzano le temperature

Una domenica di comune routine quella racchiusa nella bellezza dei post dei più famosi. Al mare, in piscina, in montagna, ovunque, purché in vacanza e sempre al top. Le foto in bella mostra raccontano attimi di felicità e mettono in mostra dettagli particolari. Di poche re fa il post di Emma Marrone, che si sta godendo queste ultime settimane della bella stagione, prima di ripartire con i numerosi appuntamenti del prossimo anno. La foto ha fatto subito il giro del web, protagoniste le sue bellissime gambe rigorosamente in primo piano.

Emma Marrone, posa naturale distesa al Sole: le gambe in bella mostra fanno impazzire il web

Uno scatto dall’alto, con l’abbronzatura ad evidenziare la sua incredibile bellezza: Emma Marrone risplende al sole e mette in luce delle gambe da urlo. Il post è di poche ore fa e ritrae la bella cantante salentina nel pieno del relax nell’ennesima domenica bollente di quest’estate. Una foto che ha subito fatto il giro del web e che ci ricorda come le sue forme siano da sempre fortemente apprezzate dai fan. I commenti non hanno tardato ad arrivare, la cantante protagonista della scuola più famosa d’Italia ha fatto breccia ancora una volta nel cuore dei suoi follower.

Costume intero che copre il suo abbondante decolletè, ma senza esagerare mostra sensualità ed eleganza. Tatuaggio sul fianco in bella mostra e occhiali da sole a coprirle quasi completamente il viso. Chic, quasi quanto le migliori copertine dei magazine più affermati. Uno scatto che in pochi minuti ha ricevuto pieno consenso, ricordandoci che la bellezza non è sempre sottopeso, anzi. “Buona Domenica” è la didascalia che accompagna la foto e siamo sicuri che adesso lo sarà sicuramente di più per i tantissimi follower che seguono la Marrone.

