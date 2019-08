Guendalina Canessa ha pubblicato una foto davvero ‘esagerata’ su Instagram: l’ex gieffina è completamente nuda fuori al balcone, ma piovono critiche.

Guendalina Canessa non smette di far parlare di sé. Dopo le foto quasi ‘da censura’ pubblicate nei giorni scorsi su Instagram in compagnia di un ‘amico speciale’, la Canessa continua a far impazzire i followers, stavolta con un altro scatto ‘esegerato’. Del resto, si sa, all’ex gieffina piace giocare e provocare, spingendosi anche oltre i limiti con foto senza veli e super sensuali. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram, dicevamo, è super ‘hot’: la Canessa è completamente nuda fuori al balcone, ma non tutti hanno gradito. Scopriamo insieme cosa ha fatto.

Potrebbe interessarti anche:

Guendalina Canessa ‘esagerata’ su Instagram: completamente nuda fuori al balcone

Guendalina Canessa ama provocare a ‘dare scandalo’. Le sue foto fanno boom di like e commenti e anche l’ultimo scatto pubblicato su Instagram sta avendo lo stesso effetto. La Canessa si è fatta fotografare fuori al balcone della sua stanza d’albergo a Milano Marittima, in una posa decisamente ‘esagerata’, ovvero completamente nuda. Sì, proprio come mamma l’ha fatta, come si suol dire. Un enorme cappello di paglia copre le sue parti ‘intime’, mentre è il suo braccio a nascondere, non completamente, il seno. Guendalina indossa soltanto gli occhiali da sole e le scarpe, dei sandali oro dal tacco alto, che rendono la foto ancora più sensuale.

Sul cappello c’è scritto ‘Hakuna Matata’, che significa ‘Senza pensieri’. Ed è proprio così che la Canessa sembra stare vivendo questa estate, senza farsi troppi problemi, né pensieri, con tante foto senza veli e fregandosene delle critiche. Che effettivamente non mancano, e sono anche molto pesanti. Basti leggere alcuni dei commenti che hanno invaso la sua foto per capire che non tutti apprezzano questa ‘leggerezza’ e questo atteggiamento così disinibito e ‘libero’ dell’ex gieffina.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI