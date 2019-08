Guendalina Tavassi ha pubblicato nelle storie Instagram una foto esplosiva: il top dell’ex gieffina è minuscolo, decolleté da urlo e fan in delirio.

Guendalina Tavassi è un personaggio molto amato e seguito sui social. Il suo carattere esplosivo l’ha messa spesso al centro di ‘diatribe social’, come quella con l’ex gieffino Cristian Imparato, proprio nel periodo in cui quest’ultimo era nella casa più spiata d’Italia, ma a balzare maggiormente agli occhi di tutti è la sua bellezza mozzafiato. Fisico da urlo e forme al punto giusto, Guendalina incanta Instagram con le sue foto e video ‘hot’, e tantissimi sono i suoi ammiratori. Come non amare anche il suo rapporto ‘frizzante’ con il marito Umberto D’Aponte, con il quale regala divertenti siparietti ai fan di Instagram. L’ultima foto pubblicata dall’ex gieffina è particolarmente ‘hot’: vediamola insieme.

Guendalina Tavassi esplosiva su Instagram: la scollatura è davvero esagerata

Guendalina Tavassi ama pubblicare su Instagram i suoi scatti super sexy. L’ultima foto che l’ex gieffina ha condiviso tramite le sue IG stories è davvero mozzafiato. Guenda è semplicemente irresistibile nella foto, perché indossa un top rosso fuoco a fiori con lo scollo a cuore profondissimo, che la lascia quasi a seno scoperto. Un top che di certo non possono permettersi tutte, perché deve essere sostenuto da un seno particolarmente prosperoso. Ed è questo il caso della nostra Guendalina, che ha un decolleté davvero da lasciare a bocca aperta chi la guarda. Impossibile che l’occhio non cada lì, insomma. Giudicate voi stessi!

La foto parla da sola, inutile negarlo. Guendalina è una bomba sexy, oltre ad essere bellissima. Chissà cosa avrà detto il marito Umberto D’aponte di questa ‘mise’ così sexy. La coppia si trova in Sardegna, in un villaggio turistico a Villasimius, dove sta trascorrendo un periodo di vacanza in famiglia. Giorni all’insegna del mare e dell’allegria, che a giudicare dalle storie Instagram della coppia, in casa D’Aponte-Tavassi non manca mai.

