Taylor Mega ha fatto delle storie Instgram in cui ha raccontato un episodio incredibile: un suo fan ha fatto un ‘gesto folle’ per poterla incontrare.

Taylor Mega è un personaggio molto seguito e amato. Il suo profilo Instagram da quasi 2 milioni di followers pullula di commenti di fan adoranti, che ammirano ogni giorno la sua bellezza disarmante e la sua incredibile e innata sensualità. Le foto ‘hot’ che pubblica sul suo profilo mandano in visibilio i suoi ammiratori, e anche i suoi discorsi sempre senza peli sulla lingua l’hanno resa un personaggio molto apprezzato da uomini e donne. Tanto che qualcuno farebbe davvero follie per incontrarla: è proprio quello che è successo poco fa, quando un fan ha fatto una ‘pazzia’ per scattare una foto con la sua beniamina.

Potrebbe interessarti anche:

Taylor Mega, un fan fa un ‘gesto folle’ per incontrarla: ecco cos’è successo

Taylor Mega ama condividere con i followers ogni momento della sua quotidianità. In vacanza per qualche giorno a Cefalù, in Sicilia, l’influencer si sta godendo un bel po’ di relax in compagnia di amici. Nelle ultime storie Instagram ha mostrato ai fan il ristorante in cui era a cena. Un luogo davvero da favola, con una vista mozzafiato. Si tratta infatti di una vera e propria ‘palafitta’ sugli scogli e sul mare, che dà la sensazione di mangiare praticamente sospesi sull’acqua. Un posto da sogno, insomma, e la storia che Taylor ha raccontato su Instagram è strettamente legata alla particolarità di questo luogo.

A quanto pare, infatti, un suo fan sfegatato ha pensato bene di arrampicarsi sugli scogli e poi sulla staccionata di legno per potersi avvicinare a Taylor e scattare una foto con lei. Una vera e propria ‘pazzia’ fatta per amore della propria beniamina. Ovviamente l’influencer è stata molto gentile con il fan in questione, abbassandosi dove lui era arrampicato per concedergli la tanto agognata foto. Immediato poi il racconto del ‘folle gesto’ su Instagram, dove l’influencer ha ringraziato i suoi fan per quanto la amano.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI