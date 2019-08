Come conquistare un uomo in base al segno zodiacale? Non sempre funziona, ma l’astrologia può dare un aiuto su come conquistare qualcuno. Ecco i segreti per voi.

Si può conquistare un uomo in base al suo segno zodiacale? La risposta è sì! Tramite le caratteristiche dei singoli segni zodiacali si può scoprire il carattere dell’uomo che ti ha fatto perdere la testa: non è una cosa semplice farlo innamorare solo grazie all’astrologia, ma può dare un piccolo aiuto! Ecco per voi tutto quello che c’è da sapere.

Come conquistare un uomo in base al segno zodiacale

L’uomo dell’ Ariete ama flirtare ed è affascinato dalle donne che entrano nei giochi di seduzione. L’arte della conquista è il suo forte e per questo motivo ama le donne difficili: rispetta i suoi spazi e non farlo sentire in trappola. Sorprendilo con incontri, cene o regali.

Per conquistare un Toro devi essere maturo, sincero ed amorevole. L'uomo di questo segno ama l'affetto e l'intelligenza: dimostra di essere indipendente e sicura di te. Sorprendilo con incontri inaspettati e cene romantiche.

Ai Gemelli piacciono i flirt discreti, gli sguardi profondi e sorrisi rapidi. Gli piace una donna che gli mostri il suo interesse: a lui piace sapere che ha qualcuno vicino e quindi è incline a nuovi rapporti. E' amante della sua libertà: non privarlo di fare le sue cose preferite.

Per conquistare l'uomo del Cancro devi essere una donna forte e premurosa. Basta farlo sentire importante e non forzare le situazioni. Bisogna andarci piano: all'inizio fagli sentire la tua mancanza ed aspetta che lui venga da te.

Per gli uomini del Leone dimentica i giochetti: sii onesta e dimostragli il tuo apprezzamento. A lui piace essere ammirato e al centro dell'attenzione: ama essere libero ma a volte può essere insicuro ed avere attacchi di gelosia.

L'uomo Vergine è un perfezionista: nota tutti i dettagli di una donna. Per conquistare un uomo di questo segno devi mostrare il meglio di te ma fare comunque attenzione alle sorprese: all'inizio potrebbe spaventarsi.

Gli uomini della Bilancia hanno bisogno di una donna affascinante quanto lui. Ama le cose migliori: bisogna mostrarsi nella forma migliore e cercare l'ideale per farlo innamorare. I Bilancia sono spesso indecisi: sii attenta ed intelligente, fino alla fine.

L'uomo Scorpione è sensuale, attraente e molto intenso. Al suo fianco vuole una donna sicura, indipendente e sincera: odia i giochetti. Non dare le tue informazioni al primo appuntamento: lascia che ti scopra lentamente.

Conquistare un Sagittario non è semplice: al suo fianco vuole una donna ottimista, avventurosa ed onesta. Per conquistare un uomo di questo segno devi essere forte ed indipendente, oltre ad essere un ottima compagnia. Cerca nuove esperienze e cose da fare insieme innovative.

I Capricorno sono tradizionali: ci vuole tempo per conquistare l'uomo di questo segno, pazienza e dedizione. Gli piacciono le cene romantiche e le uscite al cinema. Per attirare un Capricorno devi essere una donna determinata e decisa.

L'uomo dell'Acquario apprezza la libertà e l'onesta. Per conquistarlo mostragli ciò che sei veramente: non inseguirlo troppo, lascia che sia lui a volerti. Ama socializzare ed incontrare nuove persone.

apprezza la libertà e l’onesta. Per conquistarlo mostragli ciò che sei veramente: non inseguirlo troppo, lascia che sia lui a volerti. Ama socializzare ed incontrare nuove persone. L’uomo dei Pesci è sensibile, l’amore in persona. Mostra le tue vere intenzioni, l’affetto ed i tuoi sogni e lo conquisterai in poco tempo. Fallo sentire unico e speciale.

