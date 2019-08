Wanda Nara ha pubblicato uno scatto che lascia davvero a bocca aperta: la gonna dell’argentina è completamente trasparente, si vede tutto.

Wanda Nara fa sempre parlare di sé. Bellissima e sempre molto sensuale, l’agente e moglie di Mauro Icardi fa sognare Instagram con i suoi scatti ‘bollenti’ e ha un seguito davvero pazzesco, di oltre 5 milioni e mezzo di followers. Non tutti, però, la apprezzano, e non mancano le critiche soprattutto per il suo ruolo di procuratrice del marito, calciatore in partenza dall’Inter. Ma nonostante gli insulti dei detrattori, la Nara continua a condividere le sue foto con i fan, che sono tantissimi. L’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo è particolaremente ‘hot’ e lascia senza fiato: scopriamolo insieme.

Wanda Nara, foto da urlo su Instagram: la gonna è trasparente, si vede ‘troppo’

Wanda Nara è solita condividere con i fan molto del suo quotidiano attraverso foto e video sul suo profilo Instagram. Nell’ultimo periodo, in particolare, l’agente sportiva sta mostrando ai followers una serie di shooting molto sexy, alcuni da sola, altri in compagnia del marito Mauro Icardi, che sono a tratti davvero ‘bollenti’. L’ultima foto pubblicata sul suo profilo non fa eccezione e la ritrae in tutta la sua sensualità, e fa rimanere di sicuro a bocca aperta chiunque passi a dare un’occhiata ai suoi scatti.

Nella foto in questione, Wanda sta camminando ed è quindi di spalle, anche se ha il volto girato all’indietro per aggiustare la gonna, che va al vento mentre lei si muove. Ma la particolarità della foto sta proprio nella gonna, che è lunga ma completamente trasparente e fa quindi vedere qualcosa di ‘troppo’. Nello scatto, infatti, è ben evidente il lato B dell’argentina, coperto appena da un body intimo. Una visione che lascia senza fiato, decisamente, e lo confermano gli oltre 100mila like che la foto ha raccolto. Un vero e proprio boom per uno scatto semplicemente mozzafiato.

