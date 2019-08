Angela Nasti ha pubblicato uno scatto in cui è esplosiva in bikini: un ‘dettaglio’ però non passa inosservato, i fan la prendono in giro

Angela Nasti è una delle influencer del momento. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, che non si è conclusa nel migliore dei modi vista la storia lampo con Alessio Campoli, l’ex tronista ha ottenuto un grande seguito sui social, anche se spesso i suoi followers la criticano per quello che indossa, o per la sua vita molto dedita al lusso. Sorella della ancor più celebre Chiara Nasti, la piccola di casa ora si trova in vacanza in Sardegna e ha pubblicato uno scatto ‘hot’ in bikini: un dettaglio però non è passato inosservato ai fan, che l’hanno prontamente presa in giro nei commenti.

Angela Nasti, foto esplosiva in bikini: un ‘dettaglio’ non passa inosservato, i fan si scatenano

Angela Nasti sta trascorrendo una vacanza in Sardegna, terra piena di turisti ‘vip’, che ogni anno raggiungono questa meravigliosa isola per godere dei suoi spettacolari luoghi incontaminati e del suo mare cristallino. Lo stesso sta facendo la piccola Nasti, che si trova attualmente sull’isola di Mortorio e ha pubblicato uno scatto molto particolare. Bellissima ed esplosiva in bikini, la Nasti si trova in piedi nell’acqua vicino a una scogliera. Fin qui tutto normale. L’influencer è davvero sensuale con il suo bikini scollato e super sgambato. Eppure, un ‘dettaglio’ ha colpito i fan.

Guardando la foto non è difficile notarlo. Le rocce che si trovano alle sue spalle formano una specie di ‘orecchie’ sulla sua testa. Un effetto ottico molto particolare, per il quale l’ex tronista è stata prontamente presa in giro e derisa dai followers. Sì, perché tutti hanno visto in quelle rocce delle vere e proprie ‘corna’, con tutti gli sfottò del caso ovviamente. Ecco alcuni commenti estratti dai numerosissimi che hanno invaso la sua foto.

