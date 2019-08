Belen Rodriguez è stata immortalata mentre era stesa a prendere il sole: posa da capogiro per la showgirl argentina, che mostra un lato B semplicemente esplosivo.

Belen Rodriguez è divina, c’è poco da dire. Amatissima e particolarmente seguita sui social, incanta quotidianamente i fan con le sue foto super sensuali e i video ‘hot’, che lasciano poco spazio all’immaginazione dei suoi ammiratori. Oltre alla sua bellezza da urlo, Belen è anche una donna estremamente ironica e autoironica, e non mancano su Instagram anche botta e risposta e siparietti divertenti che la riguardano. Insomma, una ‘femme fatale’ a tutto tondo, come dimostra anche l’ultima foto postata sul suo profilo, che è una vera bomba: scopriamola insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Belen Rodriguez, posa da capogiro al sole: lato B esplosivo per la showgirl

Belen Rodriguez ha una bellezza rara e una sensualità innata, che fanno di lei una vera e propria bomba sexy, sogno proibito di gran parte del pubblico televisivo maschile. L’ultima foto che la showgirl argentina ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha letteralmente mandato in visibilio i suoi fan. La moglie di Stefano De Martino è stata immortalata mentre è stesa a prendere il sole con la schiena rivolta verso l’alto. Occhi chiusi ed espressione rilassata, Belen ha una posa davvero da capogiro, con il suo lato B esplosivo in evidenza. Il costume dell’argentina è davvero minuscolo e copre il minimo indispensabile. Il risultato è uno scatto super hot, che in poco tempo ha ottenuto un ‘boom’ di commenti e like, com’era prevedibile e come sempre accade quando Belen espone il suo corpo da urlo.

La foto parla da sola, basta guardarla per rimanere letteralmente senza parole per la bellezza e soprattutto la sensualità di Belen. Tra i commenti, spicca quello del marito Stefano De Martino, che ha sscritto semplicemente ‘Buon Natale’, probabilmente per ironizzare sul ‘pacco regalo’ mostrato dalla moglie, la quale ha risposto con altrettanta ironia ‘Buon Natale anche a te’. Un siparietto divertente, che ha mostrato ancora una volta la sintonia e la complicità tra i due.

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI