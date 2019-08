Temptation Island Vip: chi sono Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi. Conosciamo meglio la coppia del reality delle tentazioni in onda su Canale 5

Temptation Island Vip sta per tornare e lo farà in grande stile. Alessia Marcuzzi sarà al timone del programma, sostituendo Simona Ventura. I telespettatori sono entusiasti per questa nuova edizione che si prospetta essere super scoppiettante. E lo possiamo affermare dando un’occhiata ai nomi ufficiali delle coppie partecipanti al reality delle tentazioni. Tra queste spunta la coppia composta da Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi. Conosciamoli meglio!

Potrebbe interessarti anche:

Coppie Temptation Island Vip 2019: concorrenti ufficiali del programma

Temptation Island, Jessica Battistello a cuore aperto su Instagram: importanti rivelazioni su Andrea

Ciro Petrone e Federica Caputo: dal film Gomorra a Temptation Island Vip

Temptation Island Vip: chi sono Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi sono tra le coppie ufficiali che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island Vip. Una coppia “di belli”. Entrambi, infatti hanno partecipato a numerosi concorsi di bellezza. Chiara ha vinto il concorso “Miss Sicilia 2016” e “Miss Eleganza 2016”.

La ventenne Chiara Esposito, originaria della Sicilia, conosciuta grazie al programma L’Eredità, ha conosciuto Simone quando aveva appena 14 anni e lui ne aveva 17. Entrambi stavano partecipando a una sfilata di moda. Per la ragazza è stato amore a prima vista e ha immediatamente aggiunto Simone su Facebook.

Ma non credeva che il ragazzo potesse accettare di uscire con lei, in quanto lo considerava troppo bello e non alla sua altezza. Simone Bonaccorsi, infatti, ha vinto il concorso del “Più bello d’Italia“. Ma, facendole una sorpresa tra il pubblico durante le selezioni di Miss Italia, Simone è riuscito a conquistare il cuore della bellissima Chiara. Da lì è iniziata la loro storia d’amore, che per un periodo di tempo subì una crisi. A mettere la parola fine fu proprio Chiara perché si sentiva sotto pressione, frequentava l’ultimo anno del liceo e aveva troppi impegni.

Ma dopo qualche tempo ha ritrovato Simone mentre era in vacanza con i genitori in Sicilia e da lì non si sono più separati.

Adesso sognano il matrimonio e di mettere in piedi una famiglia.

Ce la faranno dopo l’avventura a Temptation Island Vip?