Chiara Ferragni indossa una maglia trasparente e nessun tipo di biancheria sotto: la foto è incredibilmente ‘hot’, si vede tutto

Chiara Ferragni ha sconvolto tutti con l’ultima foto pubblicata nelle storie Instagram: la bella influencer è sempre più provocante sul suo profilo con delle foto che fanno girare la testa ai suoi follower. Una foto in cui indossa una maglia appena trasparente, senza alcun tipo di biancheria. Non sappiamo quanti e che tipo di commenti siano arrivati perché non si tratta di una foto pubblica: è stata pubblicata sul suo profilo, sì, ma nelle storie. Quindi, possiamo solo immaginare quanti complimenti le siano arrivati in direct.

Chiara Ferragni senza biancheria: la maglia è trasparente

Non è la prima volta che Chiara Ferragni pubblica una foto che crea scandalo. Altre volte, l’abbiamo vista senza biancheria, ma pur sempre coperta. E tante volte, quasi tutte, le sono arrivate critiche senza fine.

Insomma, si è creato quell’effetto ‘vedo-non vedo’ che di sicuro ha fatto girare la testa a tutti.

L’infinita battaglia con gli haters

Il prezzo da pagare? Beh, forse non dovremmo identificarli con questo. Non è possibile, non è lecito, che certe persone si divertano ad offendere e a commentare con qualsiasi insulto possibile personaggi famosi. Ultimamente, proprio Fedez (marito di Chiara Ferragni) ha avuto un brutto screzio con una persona che aveva commentato in maniera riprovevole una foto di suo figlio, il piccolo Leone. Un insulto che poteva sicuramente risparmiarsi, ma che invece ha voluto pubblicare, non sappiamo per quale motivo di preciso. Fedez ha risposto in maniera immediata, pubblicando anche tutti i nomi delle persone che avevano messo ‘mi piace’ a quel commento incredibilmente brutto. Insomma, è vero che personaggi come Fedez e Chiara Ferragni sanno di essere esposti a rischi come questo, ma è vero allo stesso tempo che i bambini non andrebbero mai tirati in ballo in questioni del genere. Chissà, forse, un giorno anche gli haters lo capiranno.

