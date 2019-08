Elisabetta Canalis, super sexy a bordo piscina: curve mozzafiato e non solo. Un particolare accende la curiosità dei fan su Instagram

Non solo curve mozzafiato, quello di Elisabetta Canalis è tra i fisici più apprezzati del web e della tv. L’ex velina, che nel corso degli anni ha perfezionato ogni dettaglio, ha atteso l’estate per mettere in mostra il suo fisico super allenato. I sacrifici di tutto l’inverno sono stati così compensati con il bagno di consensi ottenuto ad ogni scatto postato. L’ultimo è da fare invidia ai più definiti dei corpi mai visti e completano quella bellezza da sempre risaputa che negli anni l’hanno tenuta sempre in cima alla lista della storia di Striscia la Notizia.

Elisabetta Canalis super sexy: il suo fisico mozzafiato fa impazzire i fan

Tante foto hanno alzato le temperature negli ultimi caldi mesi estivi e tra tutte spiccano senza dubbio anche quelle di Elisabetta Canalis. L’ex velina di Striscia la Notizia, nonostante il passare degli anni, è sempre in ottima forma. I duri allenamenti spesso condivisi anche con i fan, mostrano infatti un fisico impeccabile. Nell’ultimo post, oltre alle solite curve ormai rinomate, la bella Elisabetta mette in risalto una tartaruga da fare invidia ai migliori personal trainer. I suoi addominali hanno fatto subito il giro del web e i commenti sembrano apprezzare a gran voce le sue linee definite. Una bella fatta non di silicone e magrezza, ma di muscoli e curve. La Canalis posa a bordo piscina, con lo sguardo perso verso la famiglia e un incredibile panorama sullo sfondo.

Un vero e proprio incanto che lascia senza fiato tutti i fan, pronti a seguire gli spostamenti e gli aggiornamenti dell’ex velina mora di Striscia. Ancora poche settimane e l’estate volgerà al termine, ma siamo sicuri che il duro lavoro di Elisabetta riprenderà a breve e che anche durante i mesi meno caldi le sue super scollature e i mini vestiti che ci ha abituato a guardare indossati, torneranno presto di scena.