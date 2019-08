Elisabetta Gregoraci irresistibile al mare: il costume scivola ‘troppo’

Elisabetta Gregoraci irresistibile durante la sua vacanza al mare: il costume scivola ‘troppo’ e fa girare la testa a tutti i suoi follower di Instagram

Elisabetta Gregoraci si mostra con un costume che scivola, forse troppo. Insomma niente scandali o cose simili. Intanto, però, possiamo affermare con certezza che la foto abbia raggiunto un numero esorbitante di ‘mi piace’ su Instagram. I fan di Elisabetta sono letteralmente impazziti. In tanti hanno commentato con dei complimenti e in tanti hanno apprezzato quella foto. Semplicità, tanta bellezza ed un fisico da capogiro: insomma, pare non manchi proprio nulla.

Elisabetta Gregoraci: il costume che scivola è da capogiro

E’ al mare. Molto probabilmente in vacanza, in barca. Elisabetta Gregoraci si lascia coccolare dal vento che soffia tra i suoi capelli. Un sorriso appena accennato e gli occhi nascosti dagli occhiali. Il costume è di un color pesca abbastanza particolare, con tanti fiorellini. E’ di quelli con le spalline che cadono molto facilmente. Beh, forse, sarà stato proprio questo dettaglio a far girare la testa al suo pubblico di Instagram.

E’ in vacanza in Sardegna, una delle terre più belle della penisola italiana. Anche lei, come tanti altri vip quest’anno, hanno scelto l’Italia anziché l’estero per trascorrere dei giorni di ferie estive.

Il commento di Flavio Briatore

Di recente, è terminata la relazione di Elisabetta con Francesco Bettuzzi. Così, è arrivato ben presto il commento di Briatore sulla vicenda a Novella 2000: “Questo renderà tutto più facile, per noi, per amare Falco”. Falco è il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Secondo lui, la fine della relazione con Bettuzzi potrà garantire che le cose vadano meglio per la famiglia, anche adesso che si sono separati. A tal proposito, ricordiamo che Briatore ha tentato di approcciare nuovamente con Elisabetta dopo la fine della loro relazione. Senza successo, però. Insomma, lui ci ha provato. Non sappiamo per quale motivo, ma Elisabetta non ha voluto fare un passo indietro.