Franco Battiato: età, vita privata, la meravigliosa casa e le voci sulla malattia: tutto quello che c’è da sapere su uno dei più famosi cantautori italiani

Franco Battiato è di sicuro uno dei cantautori italiani più famosi e conosciuti dal pubblico. La sua carriera nasce e va avanti nel tempo a suon di sperimentazioni ed innovazioni. Si sa poco della sua vita privata: non ha moglie, non ha figli. Si è circondato della sua musica, immerso nel mondo delle note per tutta la vita. Ha due collaboratori che gli stanno accanto da tempo ormai: Giusto Pio (violinista) e Manlio Sgalambro (filosofo).

Chi è Franco Battiato: età, luogo di nascita e vita privata

Francesco Battiato è nato il 23 marzo 1945 sotto il segno dell’Ariete, in Sicilia. Per cui, ha 74 anni. La sua vita l’ha trascorsa senza una persona al proprio fianco. Senza aver trovato l’amore, in effetti. E’ sempre stato anticonformista e poco propenso alle convenzioni. All’inizio, la sua musica faceva storcere il naso alla critica. Ma poi, il successo e la carriera stellare che ha avuto gli hanno dato ragione. Al quotidiano Repubblica dichiarava, tempo fa: “Sono stato innamorato solo una volta, a sedici anni (…). Lei mi faceva tremare le gambe. Fu bello, perché finì lì. Un altro anno di quei tremblement mi avrebbero ucciso”.

La casa di Battiato in vendita?

E’ successo tutto in maniera molto veloce. Non molto tempo fa, veniva pubblicato un annuncio su un sito di case. Sembrava, anzi, tutti erano proprio sicuri si trattasse della casa di Battiato. E, a quanto pare, era proprio così. Tuttavia, la famiglia ha smentito, nell’ultimo periodo, la notizia sulla casa in vendita, dicendo si trattasse di un errore.

La casa di Franco Battiato è una villa immensa. L’annuncio, di cui sopra, era questo: “In Sicilia, ai piedi dell’Etna e con lo sguardo rivolto a Taormina, alla Calabria ed alle coste del mar Jonio, si trova questa esclusiva dimora, immersa nella natura, che proponiamo in vendita. Riduttiva la definizione di villa, ci troviamo infatti in una grande proprietà, in stile siciliano, totalmente ristrutturata, che ha le sembianze di un borgo”.

La casa di Battiato è stata apprezzata per 1.350.000 euro. Una cifra che, comunque, non avrebbe intimorito tantissimi ‘compratori’ interessati che avrebbero in poco tempo trovato la cifra per acquistare la casa appartenuta ad un grande della musica italiana.

Franco Battiato è malato?

Non molto tempo fa, il suo amico Roberto Ferri gli ha dedicato una canzone: “Ode all’amico che fu e che non mi riconosce più”. Un titolo che fece molto rumore illo tempore e in tanti sospettarono che Franco Battiato avesse l’Alzheimer, la tremenda malattia che fa perdere la cognizione alle persone in là con l’età. La sua famiglia si è espressa sulla vicenda rilasciando tali dichiarazioni al Corriere della Sera: “Franco è stato malato e adesso migliora. Non hanno mai parlato con noi, ma come famiglia abbiamo deciso di non smentire, di lasciar correre perché la finiranno stancandosi. Una diagnosi di alzhemeir o di demenza comunque non è mai stata fatta”.

