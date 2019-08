Nadia Toffa, ai funerali un episodio davvero imbarazzante ha visto protagonista il suo collega e amico Giulio Golia: ‘Facciamo un selfie?’

Sono passati pochi giorni dai funerali di Nadia Toffa, la giornalista deceduta a 40 anni per un cancro cerebrale incurabile. La morte della conduttrice e inviata de Le Iene ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata, ma anche di coloro che l’hanno seguita da lontano, ‘condividendo’ con lei tramite i social la sofferenza della malattia. Uno dei suoi amici più cari, il collega Giulio Golia, è stato protagonista di un episodio molto imbarazzante nel corso della cerimonia funebre. Ecco cos’è successo al giornalista.

Giulio Golia, episodio imbarazzante al funerale di Nadia Toffa: ‘Possiamo fare un selfie?’

Giulio Golia è uno degli ex colleghi di Nadia Toffa. Anche lui inviato de Le Iene, ha ricordato con dolcezza e tenerezza il suo rapporto con Nadia nel giorno in cui la giornalista è deceduta, attraverso un commovente post su Instagram. Le sue parole dimostrano il grande affetto che lo legava all’amica, per cui è facile immaginare quale fosse il suo stato d’animo durante i funerali della Toffa a Brescia. Nonostante questo momento per lui molto difficile, una donna gli si è avvicinata chiedendogli di fare un selfie veloce. Una richiesta molto particolare vista la situazione, decisamente fuori luogo a dirla tutta.

La reazione del giornalista è stata molto composta e gentile, perché si è limitata a un cenno con la testa per rifiutare l’assurda richiesta. Una risposta davvero molto educata, rispetto a una richiesta che non era proprio il caso di avanzare in un tale momento di dolore. Straziante la Messa in suffragio di Nadia Toffa, il cui feretro è stato accompagnato da lacrime e applausi da parte di familiari, amici e fan della giornalista, che è stata celebrata con un affetto davvero fuori dal comune.

