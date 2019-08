Giulia De Lellis, ecco le prime anticipazioni del suo libro: parole da brividi

Giulia De Lellis ha fatto un piccolo ‘spoiler’ del suo libro, pubblicando alcune anticipazioni: le parole riportate dall’influencer sono da brividi.

Giulia De Lellis è una vera e propria macchina da guerra. Come un ‘Re Mida’ dei giorni nostri, trasforma in oro tutto quello che tocca, e ogni progetto in cui si lancia è sempre un successo. Sarà sicuramente così anche per il suo libro, la cui uscita è attesissima dai fan dell’ex corteggiatrice. Anche se Giulia oggi è felicemente fidanzata con Andrea Iannone, il suo libro fa riferimento alla sua storia con Andrea DAmante, finita a causa dei tradimenti di lui, di cui evidentemente tratterà il libro ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’. Ma per ingannare l’attesa prima della pubblicazione, Giulia ha regalato ai fan qualche anticipazione di quello che troveranno nel libro: ecco le citazioni pubblicate.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia De Lellis, le prime anticipazioni del suo libro: ‘Ho il gelo dentro’.

Giulia De Lellis ha fatto un inaspettato regalo ai suoi fan. L’influencer ha postato nelle sue storie Instagram alcune citazioni tratte dal suo libro, che uscirà il prossimo 17 settembre. Attesissima la prima ‘fatica letteraria’ della giovane romana, che racconterà anche di quando ha scoperto i tradimenti del suo ex, Andrea Damante. Dalle citazioni che Giulia ha condiviso con i suoi followers, si capisce chiaramente la sua sofferenza e quanto per lei sia stato difficile affrontare questa scoperta.

‘Tremo’, comincia così lo spoiler che Giulia De lellis ha fatto del suo libro. ‘La primavera fuori e il gelo dentro’. Parole molto forti, da brividi, che chiariscono perfettamente lo stato d’animo dell’autrice, che per la stesura del libro si è fatta aiutare dalla scrittrice Stella Pulpo. Parole in cui probabilmente migliaia di giovani ragazze si ritroveranno. E allora sale ancor di più l’attesa per il libro di Giulia, che uscirà a settembre ma che è possibile già prenotare su Internet.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI