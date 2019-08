Giulia De Lellis ed Andrea Iannone: un passo molto importante per la coppia, a breve lo sapranno proprio tutti

Giulia De Lellis ed Andrea Iannone sono sempre più innamorati. Lo vediamo, ogni giorno, nelle storie che entrambi pubblicano su Instagram. Giulia lo stuzzica in ogni modo, talvolta lo prende anche ‘amorevolmente’ in giro. Andrea, invece, è più calmo e silenzioso. Ricordate quella storia Instagram in cui lei si lasciava baciare i piedi da lui? Ecco, più o meno, i video postati sui social sono di quel genere. La bella influencer, molto amata dal suo pubblico, tuttavia, ormai non vive più a Verona. La coppia ha fatto un passo molto importante. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Giulia De Lellis: un passo molto importante con Andrea Iannone

Beh, andare a vivere insieme è forse uno dei passi più importanti per una coppia. Subito dopo viene il matrimonio e poi, magari, un figlio. Ma andiamo piano. Poco per volta. Cerchiamo di contenere gli entusiasmi, soprattutto per i fan di Giulia che, immaginiamo, adesso siano in fibrillazione.

L’annuncio è arrivato sui social, che sono un po’ la casa della De Lellis. Sì, perché è proprio lì che ha risposto a questa domanda su dove vivono adesso. “Tu e Andrea siete andati a convivere?”, la sua risposta: “Sì, praticamente dal primo giorno”. Quindi, uno spostamento importante per la influencer che da Verona è passata a Lugano, in Svizzera. E’ un momento veramente felice per Giulia e non solo per questo importantissimo passo che ha fatto con il suo amato Andrea Iannone. Con Gemma Galgani, presto sarà in tv con “Giortì”. Ma non solo, molto presto uscirà il suo libro, che ha fatto già molto discutere: “Le corna stanno bene su tutto (Ma io stavo meglio senza!)”. Insomma, Giulia è veramente sulla cresta dell’onda.

Per ulteriori news su Giulia De Lellis –> clicca qui