Grey’s Anatomy: nozze nel cast, la coppia è finalmente convolata in matrimonio

Nozze nel cast di Grey’s Anatomy: dopo il matrimonio con Alex nella serie, Camilla Luddington si sposa anche nella realtà.

Grey’s Anatomy è una di quelle serie TV che ha appassionato moltissimi telespettatori E che ancora oggi sta tenendo incollati allo schermo i fan di Meredith Grey e di tutti gli altri membri del telefilm nato dalla mente di Shonda Rhymes. I fan seguono costantemente le evoluzioni dei personaggi della serie, ma anche nella realtà e così Camilla Luddington che interpreta Joe Wilson nella serie tv Grey’s Anatomy dopo essersi sposata nella serie si è sposata anche nella realtà.

Grey’s Anatomy: nozze nel cast per Camilla Luddington

Camilla, la dottoressa Jo Wilson, ha infatti sposato il suo fidanzato storico Matthew Alan, anche lui attore nella serie Castle Rock. I due avevano già una figlia e finalmente si sono uniti in matrimonio con una cerimonia molto intima con pochissime persone sulla costa della California. Il Magazine People ha confermato il matrimonio pubblicando alcune foto e alcuni scatti delle nozze in esclusiva. L’attrice, che nel telefilm interpreta la moglie di Alex Karev, ha dichiarato che si è sempre voluto sposare all’aperto con vista oceano e così lo ha fatto sia nella finzione, che nella realtà. A detta di Camilla tuttavia lei è Alan erano praticamente già sposati perché è stata la nascita della loro primogenita nel 2017 a sancire l’unione e la loro forza come coppia. La figlia di 2 anni infatti è stato il vero e proprio collante di questa unità familiare, ma la cerimonia di nozze è stata un qualcosa in più che ha reso il tutto ancora più reale concreto e bellissimo. L’attrice ha percorso la navata verso l’altare con la canzone Sweet Disposition e questa scelta così particolare arriva dal fatto che i due nel 2008 come primo appuntamento sono andati proprio un concerto dei Temper Trap che sono gli autori di questa canzone.