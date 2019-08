Karina Cascella, un periodo buio le ruba il sorriso: fan allarmati. Le parole dell’opinionista fanno il giro del web e spaventano i follower

Parole di sconforto che preoccupano i fan, quelle preannunciate di Karina Cascella nell’ultimo post Instagram. La nota opinionista, che di recente ha dovuto affrontare il trauma per la morte di Carolina, suo amatissimo amico a 4 zampe, ha deciso di regalare alla piccola Ginevra un nuovo cucciolo con cui intraprendere le prossime avventure. Un periodo non facile per la Cascella, che racchiude in poche righe la mancata serenità che sta affrontando.

Potrebbe interessarti anche:

Karina Cascella, le parole di sconforto allarmano i fan: il post è inequivocabile, periodo buio

Le parole che accompagnano l’ultimo post di Karina Cascella hanno allertato in pochi minuti i fan. La nota opinionista ha condiviso con i follower l’ennesimo scatto in cui mostra tutta la sua bellezza e i risultati di un anno di duro allenamento, sullo sfondo un panorama incantevole, ma le parole della Cascella non sono per niente rassicuranti. Il riferimento è ad un periodo difficile che sta affrontando; non sappiamo se faccia riferimento al duro colpo accusato con la morte del suo cagnolino Carolina o se ci sia dell’altro sotto, ma è subito scattato l’allarme. La preoccupazione è grossa, ma Karina si dice certa di affrontare anche questo brutto periodo con la forza e l’amore della sua famiglia che non l’abbandona mai.

La nuova vita con il suo compagno Max e la solarità della piccola Ginevra saranno sicuramente motivo di distrazione per l’opinionista, che a breve tornerà nei salotti più rinomati per commentare avventure e storie di volti noti della tv e del web. L’augurio è che nulla di grave possa aver travolto Karina, ma non ci resta che attendere una risposta che faccia rientrare l’allarme.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social —> clicca qui