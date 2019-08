Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada: sbuca la foto del secondo figlio

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: la nascita del secondo figlio su Instagram, arriva la prima foto.

Kim Rossi Stuart attore diventato famoso per aver interpretato il ruolo di Romualdo in Fantaghirò è impegnato con Ilaria Spada e i due hanno pubblicato da poco la foto del secondo figlio nato dal loro amore. Non si vede ovviamente il volto, ma il piedino del bambino e tanti cuori rossi.

Ilaria e Kim presentano il secondo figlio

Così i due hanno deciso di presentare ai fan e follower il loro figlio nato in questi giorni. Lo scatto è una vera e propria rarità perché la coppia è molto riservata e attenta alla privacy. Tuttavia riusciamo a vedere che nelle foto di presentazione del piccolo si intravede la mano di Ilaria Spada che ha una fede nuziale al dito. Infatti due si sono sposati a marzo dell’anno scorso dopo una relazione lunghissimo che durava da 8 anni. Il loro amore è nato grazie a Caterina Balivo proprio perché i due si sono conosciuti a casa della conduttrice e di Guido Maria Brera. Da allora non si sono più lasciati e nel 2011 è nato il loro primo figlio Ettore. Oggi arriva un fratellino, il nuovo piccolo di Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart.

La nascita del secondo figlio di Kim e Ilaria: il piccolo presentato su Instagram

I due sono convolati a nozze a Rieti in gran segreto e soltanto pochissime foto del matrimonio sono state condivise proprio a conferma della grande voglia di riservatezza dei due. Quando poi hanno annunciato la nascita del secondo figlio hanno messo semplicemente una foto della pancia e un cuore blu per spiegare ai fan che la coppia era in attesa di un bambino. Soltanto oggi scopriamo che il piccolo è nato ma ancora non sappiamo il nome. La loro storia d’amore comunque è fortissima i due si amano follemente e la nascita di questo secondo bambino è una conferma di come la loro love story prosegua a gonfie vele.