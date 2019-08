Meteo agosto previsioni: quando finirà finalmente il caldo

Meteo agosto, ecco quando finirà il caldo secondo le previsioni: temperature più basse, ma anche temporali e grandinate

Meteo agosto: come abbiamo visto, il caldo non è scemato dopo la giornata di ferragosto. Anzi, nell’ultimo weekend è tornato a farsi sentire e, a quanto pare, durerà ancora per un bel po’. Tuttavia, ci sarà qualche segno di cedimento proprio verso la fine di questo lungo e caldo mese di agosto. Vediamo, in particolare, quando si materializzerà questo inizio della fine dell’estate e delle temperature roventi.

Meteo agosto previsioni: ancora caldo, ma arrivano i primi segni di cedimento

Dobbiamo andare molto in là con le previsioni e sappiamo, pertanto, di poter fare affidamento sul modello inglese ECMWF che anche stavolta ci rivela informazioni molto importanti sulla fine dell’estate. Insomma, possiamo dire che l’estate andrà avanti ancora per qualche giorno, ma tra il 22 e il 26 agosto ci sarà qualche segno di cedimento. Nel suddetto periodo, infatti, ci sarà una corrente fredda di origine atlantica che farà incursione nel nostro paese. Arriverà dalla Francia e porterà un po’ di instabilità nelle temperature e soprattutto nel meteo: infatti, come spesso accade nei mesi estivi, il tempo cambierà radicalmente nel pomeriggio. Ci saranno temporali, nubifragi e grandinate. Il fenomeno si concentrerà maggiormente nelle zone del Centro-Nord, mentre il Sud sarà escluso.

Il caldo, molto probabilmente, ci darà la attesissima tregua con l’ingresso di settembre. Ci sarà un peggioramento importante delle condizioni meteo, con bassa pressione sparsa un po’ ovunque sul territorio nazionale. Le previsione meteo, tuttavia, non possono essere molto precise in quanto si tratta di una distanza temporale molto marcata. Nonostante il modello inglese, non possiamo spingerci molto in là col tempo. Di sicuro, ci sarà un po’ di bassa pressione verso la fine del mese di agosto che ci ‘salverà’ da questo caldo così afoso.