Michelle Hunziker in vacanza in montagna: il gesto della conduttrice non è passato inosservato e ha fatto infuriare i fan.

Michelle Hunziker è molto amata dal pubblico, che la segue non solo in tv, ma anche sui social, dove la conduttrice condivide molto del suo quotidiano. Ma se sono in tanti ad ammirare la sua bellezza e soprattutto il suo matrimonio da favola con Tomaso Trussardi, la svizzera non è certo esente dalle critiche di chi invece non la apprezza e commenta le sue foto con toni poco carini. L’ultimo post che la conduttrice ha pubblicato su Instagram ha scatenato le ‘ire’ di molti dei suoi followers, ai quali non è proprio andato giù un gesto di Michelle: ecco cos’è successo.

Michelle Hunziker e il gesto che ha fatto infuriare i fan: ecco cos’è successo

Michelle Hunziker si trova in vacanza sulle Dolomiti con il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste. Una vacanza all’insegna del relax e delle lunghe passeggiate nella natura incontaminata. Qualche giorno fa però Michelle si è lanciata in un’avventura davvero incredibile, quella della ‘ferrata’, ovvero un’arrampicata a picco sulla parete della montagna, ovviamente tutta in sicurezza, con degli accompagnatori e la giusta imbracatura. Un’esperienza molto adrenalinica, come raccontato dalla stessa Michelle nel suo ultimo post su Instagram.

Il post di Michelle contiene foto e video della sua esperienza, condivisa tra l’altro con l’attrice Serena Autieri. Un’avventura davvero unica, durante la quale la Hunziker ha visto da vicino le stelle alpine, dei fiori tipici della montagna, che crescono solo a determinate quote. Il gesto della conduttrice che ha fatto infuriare i fan è proprio collegato a questo bellissimo fiore, perché durante la salita Michelle ne ha colto uno e se l’è attaccato alla giacca, come si vede in uno degli scatti. La cosa non è affatto piaciuta ai fan, perché la stella alpina è un fiore protetto, che è vietato raccogliere. ‘Meriterebbe una multa’, ha scritto qualcuno, voce di un coro davvero numeroso di commenti negativi rispetto a questo gesto della conduttrice.

