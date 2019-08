Michelle Hunziker è stata accusata dai followers di aver raccolto una ‘stella alpina’ mentre faceva una ‘ferrata’ in montagna: la replica della showgirl è un video da applausi.

Michelle Hunziker è davvero un vulcano. Bellissima e dal fisico statuario nonostante le due recenti gravidanze, la conduttrice svizzera è amatissima dal pubblico per la simpatia travolgente e il suo sorriso inconfondibile. Non mancano, però, tra quelli che la seguono in tv e sui social, persone che non la apprezzano e commentano i suoi post in modo tutt’altro che gentile. Nelle ultime ore la Hunziker è stata al centro di una polemica per un gesto che non era piaciuto ai suoi followers. Ora però è arrivata la sua risposta, che è davvero da applausi.

Michelle Hunziker replica alle accuse su Instagram: ‘Insegnanti di vita’, video esilarante

Michelle Hunziker si trova in vacanza in montagna con la famiglia. Una vacanza relax, condita anche da qualche avventura, come la ‘ferrata’, una vera e propria scalata in montagna che la conduttrice ha affrontato con coraggio insieme a un’amica speciale, l’attrice Serena Autieri. Nei video pubblicati poi dalla Hunziker, la conduttrice aveva attaccata alla giacca una ‘stella alpina’, fiore raro, che cresce solo a determinate quote e che è vietato raccogliere, pena pesanti multe. Immediata è stata la reazione dei followers, che hanno subito accusato Michelle di aver colto il fiore, dandole degli appellativi poco carini. La conduttrice allora ha voluto replicare ai suoi detrattori, con un video esilarante.

Nel video la Hunziker è in compagnia di Serena Autieri. Le due mettono in scena un siparietto davvero da non perdere, ma soprattutto chiariscono che la famosa ‘stella alpina’ sulla giacca della Hunziker era un regalo gentilmente offerto a entrambe dalla guida che le ha accompagnate nella scalata e che nel proprio giardino coltiva personalmente questo meraviglioso fiore. Nessuno ‘scandalo’, dunque, visto che Michelle, da buona svizzera, è perfettamente a conoscenza del divieto di cogliere l’Edelweiss, nome svizzero del fiore. La conduttrice ringrazia addirittura i suoi ‘insegnanti di vita’ dei social, perché con questa polemica le hanno dato la possibilità di fare una piccola lezione di floricultura. Che dire, applausi per Michelle!

