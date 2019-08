Coppie Temptation Island Vip 2019: concorrenti ufficiali del programma

Temptation Island Vip 2019, le coppie che parteciperanno al programma sono finalmente ufficiali: ecco tutti i nomi dei concorrenti

Finalmente conosciamo le coppie ufficiali di Temptation Island vip 2019. Da pochi minuti abbiamo saputi quali sono i nomi dei partecipanti al reality dei sentimenti.

C’era molta curiosità attorno ai nomi dei concorrenti ufficiali e, adesso, finalmente sappiamo quali sono. Chi andremo a vedere, ovvero, nel reality condotto da Alessia Marcuzzi. E chi, dunque, metterà alla prova i propri sentimenti e il proprio amore nei confronti del partner.

Partecipanti Temptation Island Vip 2019: quali sono le coppie

Tanti i rumors sulle coppie di Temptation Island Vip, ma per ora non ci sono novità di sorta in merito, anzi, tutto è avvolto nel mistero. Si era vociferato che tra le coppie partecipanti ci potrei essere essere Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, invece pare che sia tutto saltato. Altri nomi che circolavano erano quelli di Alex Belli e Delia Duran. Tante le coppie vip che sono al centro del gossip e comunque in queste ore tra i possibili protagonisti di Temptation Island vip per ora con certezza sappiamo chi non ci sarà, ossia Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, coppia nata all’Isola Dei Famosi. Potrebbero comparire invece Lory Del Santo e Marco Cucolo, Teresa Langella e Andrea Del Corso, Aida Yespica e Geppy Lama, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Ovviamente si tratta soltanto di ipotesi perché proprio come dicevamo le coppie che parteciperanno al programma ancora sono avvolte nel mistero, per mantenere alta l’attenzione. Sicuramente nel corso del mese di agosto sapremo qualcosa di più a riguardo sulle coppie che parteciperanno a Temptation Island Vip e che, con Alessia Marcuzzi, intraprenderanno il nuovo viaggio nei sentimenti. Siete pronti a partire con loro? Chi vorreste vedere tra i vip partecipanti al programma?

Ma finalmente sappiamo quali sono i concorrenti ufficiali. I nomi sono spuntati fuori nel giorno 19 agosto 2019:

Ciro Petrone

Federica Caputo

Anna Pettinelli

Stefano Andrea Macchi

Nathaly Caldonazzo

Andrea Ippoliti

Damiano Er Faina

Chiara Esposito

Simone Bonaccorsi

Serena Enardu

Pago

Sharon Macri

