Temptation Island Vip, chi sono Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti: età, vita privata e Instagram della coppia che sta insieme da 3 anni.

Temptation island Vip è ormai alle porte. Sale l’attesa per la seconda edizione del programma, che quest’anno vedrà al timone la spumeggiante Alessia Marcuzzi, pronta ad accompagnare le sei coppie protagoniste nel loro personale viaggio nei sentimenti. Ma chi sono le coppie che prenderanno parte al programma? I nomi ufficiali ci sono, ma proviamo a conoscerle meglio una per una, cominciando quella composta da Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti.

Temptation Island Vip, chi sono Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti: stanno insieme da 3 anni

Tra le sei coppie celebri che parteciperanno a Temptation island Vip, c’è anche quella composta da Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Lei non ha certo bisogno di presentazioni, visto che è stata una showgirl e attrice di successo, e tuttora recita soprattutto in teatro. 50 anni e un corpo statuario, la fidanzata storica di Massimo Troisi è oggi innamorata del suo Andrea, del quale non conosciamo l’età precisa. Della coppia non si sa moltissimo, perché i due sono molto attenti alla propria privacy e non amano stare sotto i riflettori, in particolare lui, che ha addirittura il profilo privato su Instagram. Quello che sappiamo è che la coppia è legata da 3 anni ed è innamoratissima, come dimostrano alcune foto pubblicate sui social, con tanto di dediche al miele.

Sempre sbirciando sui profili social di entrambi, vediamo che sono amanti del fitness e che si allenano molto per stare sempre in forma. E dobbiamo dire che ci riescono! Entrambi hanno infatti dei fisici super palestrati e una forma invidiabile. La coppia ha anche un cane, un bulldog francese che per i due è come un figlio, e che ha un nome molto stravagante, Napo Denapis. Entrambi sono molto legati alla loro privacy e si fanno vedere poco insieme, ma a quanto pare hanno deciso di mettere in ‘piazza’ i loro sentimenti e mettere alla prova il loro grande amore nell’Isola delle tentazioni.

Per tutte le news e le cruisità su Temptation island Vip, CLICCA QUI