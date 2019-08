Temptation Island Vip, chi sono Serena Enardu e Pago: età, carriera e vita privata della coppia che ha dichiarato di non credere nel matrimonio.

Temptation Island Vip è ormai alle porte. Se molti attendono con ansia questa nuova edizione del programma per vedere cosa accadrà alle sei coppie protagoniste, non tutti conoscono i dettagli sui 12 partecipanti. Ecco allora che i più curiosi vengono subito accontentati. Scopriamo qualcosa in più su una delle coppie che metterà alla prova il proprio amore: parliamo di quella composta dall’ex tronista Serena Enardu e il suo compagno Pago, che stanno insieme da 6 anni e non sembrano intenzionati a sposarsi.

Temptation island Vip, Pago e Serena Enardu: età e Instagram della coppia che non si sposerà mai

Temptation island Vip mette alla prova il rapporto d’amore di sei coppie celebri, tutti personaggi che hanno fatto o fanno ancora parte del mondo dello spettacolo. Una di queste coppie ‘vip’ è quella composta da Serena Enardu e Pacifico Settembre, in arte Pago. Lei è stata tronista di Uomini e Donne nel lontano 2007, e la sua travagliata storia d’amore con Giovanni Conversano ha fatto innamorare il pubblico. Lui è un cantante sardo, famoso anche per aver partecipato anche al reality Music Farm nel 2006. 43 anni lei, quasi 48 lui, i due sono insieme ufficialmente dal 2013. 6 anni d’amore e la convivenza in provincia di Cagliari, a Quartu Sant’Elena, che è la loro città natale.

Entrambi genitori di figli avuti da precedenti relazioni, uno per parte, non hanno mai pensato ad allargare ulteriormente la famiglia. Serena stessa ha raccontato in un’intervista a Uomini e Donne Magazine di essere già felice così, visto che entrambi considerano propri anche i figli dell’altro. Neanche il matrimonio rientra nei loro progetti di coppia, perché Serena non crede in questo ‘contratto’, come lei stessa lo chiama. I due sono molto legati alla coppia formata da Elga Enardu, gemella di Serena, e Diego Daddi, anche loro ex di Uomini e Donne, e trascorrono molto tempo insieme. Ora però dovranno separarsi per un periodo, perché Serena e Pago sono pronti a lanciarsi nell’avventura di Temptation Island Vip, per mettere alla prova il loro grande amore.

Per conoscere news e curiosità su Temptation island Vip, CLICCA QUI