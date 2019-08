Aurora Ramazzotti, guida su quando viene il ciclo: il post è esilarante. Il divertente video che ha fatto il giro del web

Ironica come non mai, Aurora Ramazzotti coglie l’occasione per condividere un simpatico post sui social. Una vera e propria guida per gli uomini sulla gestione dei comportamenti in relazione ai periodi mensili di una donna e al ciclo. A dirlo così sembrerebbe anomalo, ma il video è tra i più repostati dei social nelle ultime ore: la donna con i suoi sbalzi ormonali fa da protagonista del simpatico siparietto. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Aurora Ramazzotti, le donne e il ciclo: la simpatica guida pratica per tutti gli uomini

Da sempre femminista come mamma Michelle e tra le più ironiche del web, Aurora Ramazzotti non ha resistito ad un fantastico video guida che dà lezione agli uomini. All’interno delle sue storie instagram compare infatti un simpaticissimo video, in cui si prova a spiegare quali siano i livelli di ormoni e gli sbalzi di umore delle donne in relazione al periodo del mese. Non si tratta certo di una questione fisiologica, è risaputo come il corpo e lo stato d’animo di ogni donna possano essere diversi col passare dei giorni in ogni mese dell’anno. La missione di Aurora è ben precisa: un avvertimento forte e chiaro al suo fidanzato e a tutti quei poveri uomini e ragazzi che non sanno ancora come gestire la situazione e che si trovano ogni giorno a combattere contro mostri sconosciuti. Il video, che ha già fatto migliaia di visualizzazioni è solo l’ennesimo di una pagina che si sofferma ogni giorno su diritti, doveri e battaglie delle donne, pronte a lottare per le pari opportunità. Non poteva che essere Aurora paladina e portavoce, pronta a supportare ancora una volta quanto di incredibilmente complicato e meraviglioso succede a tutte le donne.

