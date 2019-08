Barbara D’Urso ha pubblicato uno scatto in costume: il bikini della conduttrice è troppo scollato, Instagram diventa ‘hot’, fan in delirio.

Barbara D’Urso fa sempre parlare di sé, in un modo o nell’altro. Pilastro di Mediaset ormai da anni, è la regina del pomeriggio di Canale 5, dalla domenica al venerdì, e nella scorsa stagione ha anche avuto un grandissimo successo in prima serata con ‘Live-Non è la D’Urso’, programma sul quale non tutti avrebbero scommesso. In questi giorni di agosto, ‘Carmelita’ si sta godendo un meritatissimo riposo, prima di ricominciare a pieno ritmo con le sue trasmissioni. Una vacanza di mare per la conduttrice, che si mostra quotidianamente ai fan, anche senza trucco, mentre si rilassa in piscina o in spiaggia. L’ultima foto pubblicata sul suo profilo ha mandato in visibilio i followers: scopriamola insieme.

Barbara D’Urso incanta Instagram: ecco la foto in costume che ha fatto impazzire i fan

Barbara D’Urso è ‘innamorata’ del suo pubblico, e non fa altro che ripetere di portarlo ‘nel cuore’. Ecco perché condivide quotidianamente foto e video della sua vacanza, così da farsi conoscere a 360 gradi. In questo momento la conduttrice si trova in Calabria, terra che rientra anche nelle sue origini, visto che sua madre era di un paese chiamato Sant’Eufemia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Ultimi giorni di mare per la D’urso, che ha condiviso uno scatto super ‘sensuale’ sul suo profilo Instagram.

Si tratta di un selfie, con alle spalle il meraviglioso mare della Calabria, che ha un ‘dettaglio’ molto hot in primo piano. Barbara è in bikini e il suo costume è particolarmente scollato, tanto da mettere in evidenza il suo seno esplosivo. Un decolleté davvero invidiabile, che è solo una parte del suo corpo da urlo, nonostante la non più giovanissima età. Un fisico tenuto sempre in allenamento e curato con la giusta alimentazione, che Barbara esibisce senza problemi. Anche perché, parliamoci chiaro, si tratta di un belvedere!

