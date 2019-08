Belen Rodriguez al mare con Stefano De Martino: pose ‘hot’, poi il siparietto con il marito, ‘Mi trovi sexy?’, la risposta di lei è ‘da censura’.

Belen Rodriguez e Stefano De MArtino sono sempre più felici e innamorati. La coppia, che si è ritrovata dopo alcuni anni di separazione, sta facendo sognare i fan con dediche d’amore sui social e alcuni momenti ‘hot’ di coppia postati su Instagram. In questi giorni i due sono in Argentina con il piccolo Santiago, e stanno trascorrendo lì gli ultimi scorci di estate prima che ricominci la stagione televisiva, nella quale saranno entrambi molto impegnati. Le ultime storie Instagram di Belen li ritraggono al mare e mostrano un siparietto davvero esilarante, con alcune battute ‘da censura’ .

Belen Rodriguez e Stefano, siparietto su Instagram: battute ‘da censura’

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno un rapporto molto passionale. Lo dimostrano le foto e i video che pubblicano quotidianamente su Instagram, nei quali è davvero palpabile la loro grande intesa e l’attrazione che provano l’uno per l’altra. Ma i due amano anche scherzare, e lo fanno talvolta anche in modo più ‘spinto’, per divertirsi e divertire chi li guarda. Le ultime storie Instagram di Belen ne sono la dimostrazione. I due sono al mare e il video diventa subito ‘bollente’ quando l’inquadratura cade sul lato B di ‘Belu’ stesa al sole. Un’immagine da urlo, che vi mostriamo qui sotto.

I due coniugi indossano anche delle fasce nei capelli, e proprio da queste nasce il siparietto esilarante che vi raccontiamo. La coppia infatti scherza su quale delle due fascette sia la più bella, con Belen che ‘accusa’ Stefano di avergliela copiata. Il ballerino insiste e chiede alla moglie ‘Come sto? Mi trovi sexy?’, facendo una serie di smorfie e voci molto divertenti. La risposta di Belen è ‘da censura’, infatti lei stessa preferisce non dire tutto quello che pensa per non superare i limiti. Correte sul suo profilo ad ascoltare voi stessi le sue parole!

