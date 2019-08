Chi è Giuseppe Conte: età, carriera e vita privata del Presidente del Consiglio. Tutto quello che c’è da sapere sul Premier

Una vita dedicata al lavoro e alle sue più grandi passioni e un futuro tutto da scrivere, quello di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio già dal 2018. Scelto da Di Maio e Salvini, ha preso le redini del Governo e sta gettando le basi per realtà concrete. Non solo la politica nel suo percorso, scopriamo insieme curiosità, carriera e vita privata del Premier.

Chi è Giuseppe Conte: età, carriera e vita privata del Premier. Tutte le curiosità

Originario di Volturara Appula, in provincia di Foggia, Giuseppe Conte è nato l’8 agosto 1964. Il piccolissimo borgo che l’ha visto crescere conta appena 500 abitanti e suo padre Niccola, per anni ne è stato segretario comunale. Il premier, laureato in Giurisprudenza nel 1988, ha poi proseguito gli studi lontano dall’Italia, presso la New York University a Yale. L’amore per lo studio ha da sempre contraddistinto il suo percorso accademico, che l’ha portato a diventare avvocato civilista e contemporaneamente professore ordinario di diritto privato, sia all’Università di Firenze che alla Luiss a Roma. Nel suo passato, il ruolo di avvocato cassazionista. Nel 2013 viene scelto dal Parlamento e diventa un componente del Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa. Da allora la dedizione alla politica non l’ha mai abbandonato, fino a vedere il suo nome sul tavolo di Mattarella, presentato da Di Maio e Salvini come ipotetico Premier. La sua elezione con successivo giuramento, avvenuto il 1 Giugno 2018, ha finalmente dato una svolta alla carriera politica. Dietro le sue scelte una vita privata fatta di tante domande e poche certezze: l’unica è il matrimonio terminato con un divorzio, da cui è nato suo figlio. Successivamente alla separazione, Conte ha ritrovato la felicità accanto ad Olivia Paladino, con cui spesso viene immortalato. Attualmente cittadino della Capitale, si divide tra impegni politi-istituzionali e appuntamenti privati, senza dimenticare la sua forte fede, la propensione continua verso la cultura e la sua passione condivisa con suo figlio, il calcio.