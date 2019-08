Chiara Ferragni, vacanze quasi finite: l’influencer svela i suoi prossimi viaggi di lavoro, l’agenda straborda di impegni e mete da urlo.

Chiara Ferragni è un’imprenditrice e influencer di grandissimo successo. La sua incredibile carriera ha raggiunto picchi davvero altissimi in qualità di fatturati e prestigio. Oggi tutti la vogliono per pubblicizzare il proprio marchio e la sua presenza è richiestissima in tutti gli eventi mondani, della moda e non solo. In vacanza a Ibiza con il marito Fedez e il piccolo Leone, l’influencer ha svelato ai fan quali saranno i suoi prossimi viaggi di lavoro: una lunga lista di mete da urlo da raggiungere in pochissimo tempo.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni svela i suoi prossimi viaggi di lavoro: un mese intero in giro per il mondo

Chiara Ferragni è sempre molto impegnata con il suo lavoro di influencer e imprenditrice. Molti spesso si chiedono quale sia la sua reale professione, e cosa la porti a guadagni tanto alti e a una vita così lussuosa. La verità è che la Ferragni, pur godendo di una vita particolarmente agiata, è anche tanto impegnata e ‘costretta’ a lasciare spesso la sua famiglia e la sua città per portare avanti la sua professione. La prova di ciò è l’ultima story che ha pubblicato su Instagram, nella quale ha elencato quali saranno i suoi prossimi viaggi di lavoro, non appena tornerà dalla sua vacanza da sogno a Ibiza.

L’immagine parla da sola. Chiara, che si dice contenta di tornare al suo lavoro dopo la vacanza rigenerante a Ibiza, dovrà girare il mondo nel mese di settembre. Saranno infatti ben 8 le mete da raggiungere più o meno nei prossimi 30 giorni. Tra queste spicca un momento per festeggiare l’anniversario di matrimonio con Fedez a Portofino, poi un passaggio a Venezia per presentare il film sulla sua vita, e per finire un salto a Parigi per la Fashion Week. Nel mezzo, mete come New York, la Costiera Amalfitana e la Sardegna. Un giro incredibile in pochissimo tempo, alla volta di mete davvero da urlo.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI