Temptation Island Vip, Damiano ‘Er Faina’ nella bufera per le vecchie critiche contro la D’urso: lui replica duramente, ‘In un programma della D’Urso mai!’

Damiano Er Faina sarà uno dei concorrenti di Temptation Island Vip, insieme alla fidanzata Sharon Macri. La coppia ha deciso di mettersi in gioco sulla ‘pericolosa’ Isola delle tentazioni e deciderà così se continuare a stare insieme anche dopo il periodo di lontananza previsto dal reality. Ma ancora prima che vada in onda la puntata di esordio di Temptation Island Vip, Damiano è già finito nella bufera, prima per un post sulla fidanzata e ora per le sue vecchie dichiarazioni contro Barbara D’Urso. La replica del romano non si è fatta attendere ed è stata particolarmente forte.

Potrebbe interessarti anche:

Temptation Island Vip, Damiano ‘Er Faina’ nella bufera per le critiche a Barbara D’Urso: la sua replica

DAmiano ‘Er Faina’ è un personaggio molto particolare, lo sappiamo. Sempre pronto a commentare senza peli sulla lingua tutto ciò che accade in televisione, in passato si è più volte espresso negativamente su Barbara D’Urso e i suoi programmi. Le sue parole sulla conduttrice non sono mai state particolarmente carine, ormai è risaputo cosa pensa di lei. Ora che è arrivato l’annuncio ufficiale della sua partecipazione a Temptation Island Vip insieme alla fidanzata Sharon, il web è insorto dandogli dell’incoerente per aver scelto di entrare in un programma tv quando ha sempre deriso e criticato i personaggi televisivi, primo fra tutte la conduttrice di Pomeriggio Cinque.

La replica del romano non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso le sue storie Instagram. Parole dure, come del resto è nel suo stile: ‘Qual è il problema?’ – ha dichiarato – ‘Io non andrei mai in un programma della D’urso, nemmeno con una pistola puntata’. Damiano ha dunque confermato la sua opinione sulla conduttrice, aggiungendo che invece Temptation Island gli è sempre piaciuto e che semmai ha criticato solo i protagonisti del programma. Nessuna incoerenza, dunque, secondo ‘Er Faina’, che ha anche ringraziato tutti i fan per il sostegno che gli stanno dimostrando in vista di questa esperienza televisiva.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI