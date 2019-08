Temptation Island Vip, Damiano ‘Er Faina’ nel cast, ma un suo post sulla fidanzata fa scoppiare la polemica: le sue parole non sono proprio piaciute.

Damiano ‘Er Faina’ e la fidanzata Sharon Macri sono nel cast di Temptation Island Vip. C’è grande attesa per l’inizio del programma, che ha appena uffficializzato i nomi delle coppie protagoniste di questa stagione. Coppie celebri, che metteranno alla prova il loro amore. Tra i protagonisti, dicevamo, ci sarà anche Damiano Coccia, noto come ‘Er Faina’, un opinionista molto ‘particolare’, che direttamente dalla sua cucina di casa commenta le trasmissioni televisive e i loro protagonisti in maniera molto colorita e rigorosamente in dialetto romano. La sua partecipazione a Temptation island Vip sta facendo già discutere il web, in particolare per un post sulla fidanzata che non è proprio piaciuto.

Temptation Island Vip, polemica contro Damiano 'Er Faina': quel post sulla fidanzata non è piaciuto

Temptation Island Vip avrà un protagonista davvero scatenato. Parliamo di Damiano Coccia, noto sul web come ‘Er Faina’, personaggio dei social che ormai è diventato un vero e proprio ‘vip’. La sua presenza nel programma condotto da Alessia MArcuzzi sta facendo già discutere, in particolare per un post che lui ha pubblicato su Instagram qualche mese fa e che riguarda la fidanzata, Sharon Macri. Damiano ha infatti pubblicato una foto di lui e Sharon che si baciano e le ha scritto una dedica, con l’intento chiaramente di renderla felice. Ma le sue parole non sono piaciute al web, che è insorto contro di lui: ecco perché.

Leggendo la didascalia dello scatto, non è difficile immaginare cosa non è andato giù ai follower di Damiano. Le sue parole sulla fidanzata, definita ‘nessuno’ e presa come esempio di brava ragazza perché ‘sa badare alla casa e non chiede nulla’, hanno molto infastidito il web e sono state considerate retrogade e misogine. Non si contano, infatti, i commenti negativi a questo scatto, che aveva invece il solo scopo di fare una romantica dedica d’amore.

