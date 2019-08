Damiano Er Faina e Sharon Macri a Temptation Island Vip: età e Instagram della coppia che parteciperà al reality delle tentazioni su Canale 5

Temptation Island Vip sta per tornare su Canale 5. Il reality delle tentazioni sarà condotto da Alessia Marcuzzi. Un’inaspettata conduzione che sostituisce la precedente edizione di Simona Ventura.

Proprio Alessia, attraverso il profilo Instagram ufficiale, ha annunciato i nomi delle coppie partecipanti all’edizione Vip di Temptation Island. Tra le coppie ci sono l’irriverente Damiano Coccia Er Faina e Sharon Macri.

Potrebbe interessarti anche:

Damiano Er Faina e Sharon Macri: età e Instagram della coppia di Temptation Island VIP

Classe 1988, Damiano Coccia è onosciuto sul web come Er Faina, è noto soprattutto per i ‘video denuncia’ che posta sui social. Nella vita è un operatore ecologico e nel tempo libero pubblica video sui social, specialmente contro i personaggi del mondo dello spettacolo o politici. Il romano DOC parteciperà alla prossima edizione di Temptation Island VIP con la fidanzata Sharon Macri, che è sconosciuta al mondo dello spettacolo

I due giovani metteranno alla prova il loro amore anche se non hanno manifestato periodi di crisi o particolare problemi. Infatti, qualche settimana fa, Damiano Er Faina ha condiviso un post su Instagram in cui mette un anello al dito della fidanzata Sharon. Il tutto è accompagnato da una dichiarazione d’amore: