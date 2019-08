Ludovica Pagani ha pubblicato delle storie Instagram in cui indossa l’accappatoio, poi però lo toglie: il video diventa ‘hot’ e manda i fan in delirio.

Ludovica Pagani è un’influencer molto amata e seguita sui social. Il suo profilo Instagram conta più di 2 milioni di followers e le sue foto sono sempre molto cliccate e diventano presto virali. La giovane bergamasca, infatti, condivide molto del suo quotidiano sui social, facendo spesso impazzire i fan per le sue ‘mise’ sensuali. Ma non solo. Ludovica si mostra anche in versione ‘casalinga’, molto ‘acqua e sapone’ ed è proprio su questa sua semplicità che si basa il grande successo che l’ha raggiunta. Le ultime storie pubblicate su Instagram hanno mandato in delirio i fan, perché l’influencer toglie improvvisamente l’accappatoio: il video è hot.

Ludovica Pagani si mostra in accappatoio, poi lo toglie: il video su Instagram è hot

Ludovica Pagani ha un grande seguito su Instagram e cerca sempre di assecondare le richieste dei suoi ammiratori. Una delle cose che è ormai diventata una consuetudine nelle sue storie, è quella di ‘sfilare’ in bikini o con un particolare outfit. Dopo qualche giorno in cui Ludovica non si era mostrata nella consueta sfilata, i fan devono averle chiesto il motivo. Nelle ultime storie Instagram l’influencer ha rivelato i motivi per cui non ha sfilato per i suoi fan, promettendo di farlo presto. La cosa che però ha mandato in visibilio i fan è che durante i suoi video Ludovica era in accappatoio. Una cosa già di per sé molto sensuale, ma non è finita qui.

La situazione è diventata ben più infuocata, però, quando Ludovica si è stesa a letto e ha definitivamente tolto l’accappatoio, rimanendo nuda. Chiaramente l’influencer non ha mostrato nulla di ‘troppo‘, rimanendo sempre stesa a pancia in giù. Ma di certo ha scatenato le fantasie e l’immaginazione di chi stava ascoltando le sue parole!

