Nadia Toffa, l’inviato de Le Iene Niccolò Torielli la ricorda in un’intervista a ‘Sorrisi e Canzoni’: le sue parolo commuovono, ‘Ecco cosa farò in suo onore’.

La scomparsa di Nadia Toffa ha segnato profondamente il mondo della televisione e non solo. La giornalista e conduttrice de Le Iene, deceduta a 40 anni per un cancro cerebrale incurabile, ha lasciato un vuoto in tutto il pubblico televisivo, ma soprattutto nei suoi amici e colleghi, che fino all’ultmo l’hanno sostenuta e le sono stati vicino. Uno di questi è Niccolò Torielli, che non è riuscito ad essere presente ai funerali della Toffa perché impegnato a Gallipoli con il suo lavoro di conduttore radiofonico. In un’intervista a ‘Sorrisi e Canzoni‘ l’inviato de Le Iene ha però parlato commosso di Nadia: ecco cosa ha detto.

Potrebbe interessrti anche:

Nadia Toffa, Niccolò Torielli la ricorda commosso: ‘Ecco cosa farò per lei’

Niccolò Torielli è stato un collega e amico di Nadia Toffa a Le Iene. Ora che la conduttrice e inviata del programma di Italia 1 non c’è più, è grande il vuoto che la redazione deve affrontare. Una voragine incolmabile, anche perché, stando ai racconti di tutti, Nadia era davvero appassionata del suo lavoro ed era piena di vitalità. Niccolò Torielli ha più volte ribadito, in nella sua intervista a ‘Sorrisi e Canzoni’, che l’assenza di Nadia si sentirà molto quando ricominceranno il programma, e che sarà molto difficile ripartire senza di lei, soprattutto sarà dura regalare al pubblico le risate e il divertimento a cui è abituato.

Come dimenticare il sorriso di Nadia e la sua forza! Anche Niccolò la pensa così e racconta che lei era in grado di rendere tutto più sereno. Da qui, la promessa che Torielli prova a fare: ‘Cercherò di portare sempre il sorriso, come faceva lei, ma non sarà affatto semplice perché la sua assenza si sentirà tanto’.

Per rimanere sempre aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI