PAmela Prati sta provando a ricominciare dopo l’infinito caso mediatico del suo finto matrimonio: la soubrette ha presentato sua sorella al pubblico di Instagram.

Pamela Prati sta ricominciando la sua vita dopo il caso mediatico sul suo finto matrimonio con il fantomatico Mark Caltagirone. Una vicenda mediatica senza fine, che si è trasformata anche in un vero e proprio caso di cronaca, senza che la verità sia venuta realmente a galla. Le versioni delle tre protagoniste principali Pamela Perricciolo, Eliana Michelazzo e la Prati sono discordanti in diversi punti e il caso non è stato chiarito, anzi ha macchiato pesantemente la reputazione e la carriera dell’ex soubrette, che per un periodo è rimasta lontana dai riflettori per dedicarsi ai suoi affetti. In una delle ultime foto pubblicate su Instagram, ha presentato al pubblico la sorella.

Pamela Prati presenta la sorella su Instagram: la dedica commuove

Pamela Prati ricomincia dalla famiglia. L’ex soubrette in quest’ultimo periodo si è vista poco in giro, e ha trascorso tanto tempo con i suoi amici di sempre e con la famiglia, per riprendersi dalla vicenda di MArk Caltagirone, di cui si è sempre definita solo una vittima. L’ex soubrette ha utilizzato Instagram per presentare al pubblico sua sorella Maria, facendole una dedica al miele, che vale probabilmente come ringraziamento per esserle stata vicino in questo periodo difficile della sua vita. Dalle sue parole infatti, si deduce una certa gratitudine: ‘Una sorella ti dà l’ombrello nella tempesta e ti accompagna a vedere l’arcobaleno’.

Dalla foto si deduce l’affetto tra le due donne, ma soprattutto la serenità che adesso Pamela ha ritrovato in famiglia. Maria Pireddu, questo il vero cognome della Prati, è una donna molto riseravata e si è sempre tenuta lontana dallo ‘showbiz’, salvo intervenire una sola volta in difesa della sorella durante la bufera intorno al suo finto matrimonio. Non è difficile immaginare, dunque, che abbia sostenuto Pamela durante tutto questo periodo e che il post dell’ex soubrette sia un modo per ringraziarla pubblicamente.

