Masterchef, Simone Scipioni: “È un sogno che diventa realtà”

Simone Scipioni, l’ex vincitore di Masterchef chiamato a gestire un ristorante a Civitanova Marche.

Tutti gli appassionati del programma culinario Masterchef si ricorderanno sicuramente di Simone Scipioni, il penultimo vincitore del programma che è entrato nel cuore di tutti con la sua dolce timidezza e il suo modo di fare sempre umile. Dopo aver conquistato i giudici di Masterchef per l’ex vincitore un sogno si è finalmente realizzato. Simone, 23 anni, guiderà la cucina della Locanda Fontezoppa, a Civitanova Marche e, come ha dichiarato lui stesso è un sogno che si realizza.

Simone Scipioni dopo Masterchef gestirà un ristorante nelle Marche

Intervistato dal Resto del Carlino, Simone Scipione ha spiegato che questa nomina a chef nel ristorante è stato un sogno incredibile diventato realtà. Il giovane chef è stato contattato dai capi della Locanda e insieme hanno deciso come lavorare, quindi portando avanti la linea del ristorante sebbene gli abbiano dato carta bianca. Restano quindi come punti cardine la valorizzazione dei prodotti locali e della tradizione, ma con il tocco inconfondibile di Simone. Il menù è essenzialmente di carne, ma con qualche sorpresa che però Simone non ha voluto anticipare. Ci sarà comunque una forte interpretazione personale dei piatti puntando soprattutto su quaglie, anatre, piccioni che Scipioni ama particolarmente. Largo spazio ai prodotti a chilometro zero valorizzando la tradizione locale. Questa per l’ex vincitore di Masterchef è la prima grande esperienze con anche molta responsabilità, ma tra ansia e agitazione c’è anche tanta felicità e soddisfazione. Grazie a Masterchef così il giovane chef è riuscito a trasformare in realtà una carriera che fino a quel momento aveva solo sognato. Ora la Locanda cerca anche altre collaborazioni e sebbene lo staff sia praticamente al completo l’idea è quella di crescere e di evolversi ancora di più.