Superenalotto, Lotto e 10eLotto: estrazioni in Diretta di oggi a 20 agosto a partire dalle ore 20.00, ecco tutti i numeri estratti

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 20 agosto 2019 in diretta, in tempo reale su Sologossip.it a partire dalle ore 20.00 di questa sera. Scopriremo insieme, come di consueto, i numeri estratti in questo concorso. Ancora molto fermento per il Superenalotto che continua a far fremere i giocatori in quanti è ripartito da una cifra esorbitante: 50 milioni (Qui spieghiamo il motivo). Adesso, ill jackpot del Superenalotto è fissato a 51.800.000 €.

Lotto, i numeri estratti

BARI 24 48 85 86 23

CAGLIARI 36 88 16 82 51

FIRENZE 10 5 57 39 43

GENOVA 56 52 11 06 03

MILANO 88 34 85 60 40

NAPOLI 87 61 45 71 76

PALERMO 78 63 32 26 57

ROMA 50 69 41 75 47

TORINO 76 80 64 46 60

VENEZIA 4 53 73 21 15

NAZIONALE 14 05 64 46 37

Superenalotto: la sestina vincente

41 35 20 88 79 40

Jolly: 28

SuperStar: 35

10eLotto: i numeri

4 5 10 24 34 36 48 50 52 53 56 61 63 69 76 78 80 85 87 88

Numero Oro: 24

Doppio Oro: 24 48

Chi ha vinto i 2019 milioni palio al Superenalotto?

Una domanda che ci siamo sicuramente posti in tanti. Il Jackpot è stato vinto in una ricevitoria in via Cavour 46, praticamente nel centro di Lodi, dal nome ‘Marino’. Marisa Caserini, titolare dell’esercizio, ha spiegato in varie interviste che – soprattutto in questo periodo dell’anno – il suo bar è frequentato da diverse persone che non sono del posto. Persone che sono lì in vacanza e, quindi, turisti. Possibile, dunque, che il fortunato vincitore non sia un italiano e che si sia trovato lì per puro caso a giocare una schedina da 2 euro. Sì, perché come abbiamo già detto, non ha vinto alcun sistema di numeri. Sono bastati 2 euro al fortunato vincitore per incassarne 209 milioni. Che combinazione assurda, vero? Un qualcosa che diventa ancora più surreale se si pensa che quella persona era lì solo di passaggio.