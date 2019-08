Erica Piamonte e Taylor Mega hanno una storia d’amore?

Taylor Mega e Erica Piamonte sono fidanzate? Il web si scatena

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello, e Taylor Mega. Le due si stanno ritraendo insieme in diverse foto su Instagram e gli scatti non nascondo una evidente complicità che lascia presupporre che ci sia qualcosa di più che una semplice amicizia. Ma sarà vero quello che si chiedono i fan? Ossia, Taylor Mega e Erica Piamonte stanno insieme?

Taylor Mega e Erica Piamonte sono una coppia?

Erica, durante il Grande Fratello, non aveva fatto mistero in merito al suo orientamento sessuale e si era dichiara bisessuale. Così, una possibile relazione con la Mega non sarebbe così strana, ma le ultime illazioni in merito pare che abbiano stizzito non poco la Piamonte che ha pubblicato una storia su Instagram dicendo che a certi commenti non risponde perché non ha le competenze psichiatriche adeguate. Allora cosa pensare? Erica e Taylor stanno insieme oppure no? I dubbi sono ancora tanti perché le foto su Instagram con le relative didascalie lasciano proprio ampio spazio al pensiero che le due possano avere una relazione intima. Pioggia di cuori e dediche insomma tra le due, ma qual è la verità lo sanno soltanto loro. Le due si erano conosciute durante la permanenza di Taylor nella casa del Grande Fratello e il loro rapporto è proseguito anche fuori dalla casa. Molti fan si sono chiesti se questo rapporto non fosse soltanto un mero tentativo di tenere i riflettori puntati su di loro, in quanto sfruttare un sentimento per like o follower diventa veramente impegnativo e quasi folle. Le due intanto continuano a postare foto mentre si guardano negli occhi e l’esercito del web si divide. C’è chi le sostiene, chi invece ritiene che sia un rapporto finto nato appunto solo per avere visibilità. Le due, a oggi, sembrano disinteressante a questi commenti e solo il tempo ci dirà qualcosa di più sul loro rapporto.

