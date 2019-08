Temptation Island Vip, arriva la reazione di Elga Enardu alla notizia che la sua gemella Serena sarà tra i concorrenti insieme al fidanzato Pago: parole forti.

Temptation island Vip è ormai alle porte. Manca sempre meno alla prima puntata dell’attesissimo reality sulle coppie di Canale 5 e l’attesa è altissima. Tutti sono curiosi di conoscere più da vicino le sei coppie che metteranno alla prova i loro sentimenti e soprattutto di sapere cosa ne sarà delle loro storie d’amore dopo alcune settimane di lontananza, a stretto contatto con dei bellissimi e avvenenti tentatori single. Una delle coppie protagoniste della trasmissione sarà quella composta da Serena Enardu e Pago. Ecco qual è stata la reazione della gemella di Serena, Elga Enardu, alla notizia che sua sorella è entrata nel cast del programma: le sue parole sono forti.

Elga Enardu, la reazione alla notizia che sua sorella Serena sarà a Temptation Island Vip

Elga e Serena Enardu sono state due troniste molto amate dal pubblico di Uomini e Donne. Come dimenticare la loro bellezza e soprattutto i loro caratterini niente male! Donne forti e indipendenti, che uscite dal programma hanno poi trovato la felicità in amore. Elga con l’ex corteggiatore Diego Daddi, che ai tempi del suo trono corteggiava un’altra tronista e che poi è diventato suo marito; Serena, che aveva fatto sognare tutti con la sua tormentata storia con Giovanni Conversano, con il cantante sardo Pago. Saranno proprio questi ultimi a mettere alla prova il loro rapporto a Temptation island Vip. Ma come avrà reagito Elga alla notizia che dovrà separarsi per un po’ dalla sua adorata sorella?

La risposta è semplice: benissimo! Elga e Serena sono legate indissolubilmente e se una è felice lo è anche l’altra. Elga non poteva far altro che supportare la sua gemella in questa nuova avventura, ed è proprio ciò che ha fatto, con una dedica speciale su Instagram: ‘Alla mia coppia preferita…Perchè possiate tornare più forti di prima’. Queste alcune delle parole che Elga Enardu ha dedicato a Serena e Pago, augurando loro il meglio da questa nuova esperienza.

