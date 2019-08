Wanda Nara ‘da censura’ su Instagram: foto a seno nudo, la mano non riesce a coprire tutto

Wanda Nara ha pubblicato su Instagram uno scatto ‘da censura’: la moglie di Mauro Icardi è senza reggiseno, la mano non copre tutto…

Wanda Nara è il sogno di molti uomini, e questa non è una novità. La sua bellezza esplosiva, con tutte le forme al posto giusto, infiamma i suoi ammiratori, che la seguono quotidianamente su Instagram per godere dei suoi scatti sempre sensuali e ‘hot’. Wanda infatti sa di essere una donna bellissima e ama provocare, mostrandosi spesso in abiti molto succinti. Non tutti, però, la apprezzano e non mancano sul suo profilo Instagram feroci critiche, soprattutto rispetto al suo lavoro di agente del marito Mauro Icardi. L’ultimo scatto dell’argentina però ha sicuramente messo tutti d’accordo: lei è senza reggiseno e la foto è super ‘hot’.

Wanda Nara ‘da censura’: foto senza reggiseno, la mano non copre tutto

Wanda Nara sta facendo impazzire i fan con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram. Mentre il marito Mauro Icardi è sempre più incerto sul suo futuro lavorativo, Wanda sarà sicuramente impegnatissima ad aiutarlo nella ricerca della squadra giusta, ma nel frattempo si diverte a fare servizi fotografici che la ritraggono in tutta la sua bellezza e sensualità. L’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram è semplicemente mozzafiato.

Wanda indossa una gonna di tulle nera e… indovinate un po’? Nient’altro! Il suo busto è completamente nudo, senza maglia né reggiseno. Uno scatto quasi ‘da censura’, se non fosse per le mani che coprono il seno, ma non ci riescono comunque del tutto. Le forme abbondanti ed esplosive della Nara sono infatti ben evidenti nonostante lei si copra con le braccia. Molto sensuale anche la sua espressione, che rende lo scatto ancora più da urlo. Inutile dire che la foto ha riscosso un successo incredibile sui social, ottenendo oltre 100mila like. E voi, cosa ne pensate di questa immagine?

