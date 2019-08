Wanda Nara si è presentata ai provini per Amici VIP. Il settimanale “Chi” ha svelato clamorosi dettagli sull’esito: ecco cosa è successo.

Tema attuale e discusso è sicuramente quello che riguarda la situazione professionale di Mauro Icardi e la moglie agente Wanda Nara. Il futuro non ancora scritto del calciatore non preoccupa, forse, la sua vulcanica procuratrice nonché compagna di vita. Sembrerebbe che Wanda Nara stia provando a fare strada in tv: a rivelare alcune indiscrezioni è il settimanale di Alfonso Signorini, Chi. L’argentina ha provato ad entrare nel cast di un nuovo programma che andrà prossimamente in onda: ecco cosa è successo.

Amici VIP, Wanda Nara ai provini: incredibili retroscena svelati dal settimanale CHI

Il settimanale Chi ha rivelato che Wanda Nara si è presentata ai provini per Amici VIP, il talent che comincerà prossimamente con la prima ed inedita edizione. A quanto pare, la moglie agente di Mauro Icardi sta cercando di fare strada in tv: il giornale racconta che l’argentina si è presentata con la volontà di parteciparvi non come concorrente ma come conduttrice. Chi racconta che, apprese le intenzioni, l’hanno “rispedita” subito a casa.

Per Amici VIP c’è già una papabile conduttrice pronta a prendere in mano il timone del nuovo programma: si tratta della meravigliosa Michelle Hunziker. Sui possibili concorrenti gira qualche voce: volti molto noti, come Gianni Sperti, Marco Carta, Aurora Ramazzotti, Laura Torrisi, potrebbero entrare a far parte della prima edizione del talent.