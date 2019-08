Belen Rodriguez, annuncio spiacevole: è finita… e gli haters ci scherzano

Belen Rodriguez dà sui social un annuncio spiacevole: ecco cosa è successo tra l’argentina e gli haters.

La showgirl argentina finisce spesso nel mirino dei gossip italiani: in questo periodo la conduttrice è in vacanza insieme alla sua famiglia. Con Stefano De Martino e suo figlio Santiago ha trascorso dei meravigliosi momenti di relax condividendo panorami, luoghi mozzafiato e scatti d’amore con i suoi fans tramite Instagram. Nelle ultime ore sul profilo di Belen è apparso uno scatto che ha suscitato l’ira e l’ironia degli haters che hanno subito commentato il post. Ecco di cosa si tratta.

Belen Rodriguez, annuncio spiacevole: gli haters ci scherzano

Sembra essere l’ultimo giorno di vacanza per la bellissima Belen Rodriguez e lo fa sapere tramite un post su Instagram pubblicato poche ore fa. Nello scatto in questione è ripresa l’argentina su una bicicletta ricoperta di fiori. Questo il post:

“Ultimo dia” come didascalia toglie ogni dubbio: il meraviglioso scatto ha raggiunto migliaia di like in pochi secondi e tantissimi commenti. Tra questi però c’è qualche hater che ci ha scherzato sù: “Ah beh… dopo due mesi di vacanza….”ultimo dia”, “Dopo due mesi di vacanza… Si rientra.. Poverini” sono alcuni pensieri ironici lasciati sotto il post. Molti utenti “prendono in giro” la showgirl che dopo diverse settimane dice di dover tornare in città. Il loro pensiero è rivolto a chi, purtroppo, non ha le disponibilità e la fortuna di fare anche solo qualche giorno di vacanza, al mare o in montagna. Si sa, chi si espone troppo sui social lascia sempre aperta la porta agli hater: la modella saprà non farsi condizionare dai commenti negativi e godersi l’ultimo giorno di relax.