Addio a Giovanni Buttarelli: il garante della privacy UE è morto a 62 anni

Addio a Giovanni Buttarelli: ci ha lasciato il garante della privacy UE, aveva 62 anni.

È stato uno dei più grandi esperti mondiali di diritto delle nuove tecnologie, del diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali: Giovanni Buttarelli è scomparso questa notte a 62 anni. Recentemente gli erano stati consegnati due importanti premi da parte di organizzazioni internazionali: l’IAPP Privacy Leadership Award e l’EPIC International Privacy Champions Award 2019. Il magistrato nel 2009 era stato nominato dal Parlamento Europeo ed aveva assunto la carica di Garante Europeo della protezione dei dati (GEPD) fino al 2014. Danno il triste annuncio dall’ufficio comunicazione del Garante Europeo.

“È una notizia dolorosissima per il Paese, per l’Autorità e per me perchè perdo un amico”: lo ha dichiarato in una nota Antonello Soro, Garante della Privacy. Si riferisce alla prematura scomparsa di Giovanni Buttarelli, magistrato e Garante europeo della protezione dei dati.

La Repubblica fa sapere che è stato l’ufficio comunicazione del Garante Europeo a dare il triste annuncio: “Siamo addolorati dalla tragica perdita di un uomo brillante e visionario che si è sempre dedicato con passione alla famiglia ed al lavoro, servendo fino in fondo la magistratura italiana e l’Unione Europea, onorandone i valori”.

A Giovanni Buttarelli l’Italia deve un’enorme gratitudine per l’introduzione e lo sviluppo ma soprattutto la difesa, di un diritto fondamentale per tutti: la privacy e la protezione dei dati. Il magistrato scomparso all’età di 62 anni è stato uno dei più grandi esperti mondiali di diritto delle nuove tecnologie, diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali.