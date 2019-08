Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno vissuto un’esperienza da brivido a Courmayer: l’argentina è terrorizzata e si trova in difficoltà.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più felici e innamorati. La loro storia d’amore, nata tra le mura del Grande Fratello Vip quasi due anni fa, continua a gonfie vele. I due stanno trascorrendo un’estate da sogno, tra vacanze con le rispettive famiglie e momenti di ‘intimità’ di coppia. Oltre a passare più tempo possibile insieme, i due condividono tante nuove esperienze, e si divertono tanto. Nelle ultime ore però la coppia si è trovata a dover affrontare un’esperienza davvero da brivido, una situazione in cui Cecilia avrebbe di gran lunga preferito non trovarsi: ecco cos’è successo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio, avventura da brivido in montagna: Chechu spaventata e in difficoltà

Cecilia Rodriguez e il suo fidanzato Ignazio Moser sono davvero inseparabili. Complici e innamorati, hanno un rapporto fatto di passione e sorrisi e si divertono tanto insieme. In questi giorni sono in vacanza a Courmayeur, in un hotel immerso nella Natura e dalla vista mozzafiato. Questa mattina, però, i due fidanzatini hanno dovuto affrontare un’esperienza da brivido: una ‘passeggiata’ in funivia per raggiungere la cima del Monte Bianco, a oltre 4mila metri di altitudine. Un’ avventura che fa venire i brividi, ancora di più se si pensa che la povera Chechu soffre di vertigini!

Come si vede dalle immagini, Chechu ha il terrore negli occhi ed evita di guardare di sotto. ‘Non ho paura della funivia, ma dell’altezza, che è diverso’, dice a Ignazio cercando di farsi coraggio. Fortunatamente con lei c’è il suo fidanzato, che le sta sempre vicino. Ma una volta arrivati in alto, Cecilia ha una nuova difficoltà, quella di dover salire degli scalini e affacciarsi a guardare il panorama da una terrazza con il pavimento trasparente, che dà la sensazione di essere sospesi sul vuoto. Dopo un’iniziale esitazione dovuta alla paura, Chechu è riuscita finalmente a farsi coraggio. A quanto pare però ne è valsa la pena, perché il panorama è meraviglioso, da perdere il fiato.

